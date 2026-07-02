Adrián L. Santos y su apuesta por el amor en tiempos de corridos

Para Adrián L. Santos, el éxito no se mide únicamente por los millones de reproducciones o por una canción viral. El cantante y compositor originario de Santiago, Nuevo León, está convencido de que una buena historia puede durar mucho más que una tendencia, filosofía que llevará a la tercera temporada de Amazon Music City Sessions, en la que compartirá escenario con Edgardo Núñez.

En entrevista con La Razón, el intérprete confesó que formar parte de este proyecto representa una de las oportunidades más importantes de su carrera, pues le permitirá mostrar una faceta distinta sobre el escenario.

El Dato: Ha colaborado con figuras de corridos tumbados como Óscar Maydon. En la plataforma Spotify cuenta con más de 4.4 millones de oyentes mensuales.

“Estoy muy emocionado y agradecido con Amazon Music. Para mí representa una oportunidad muy grande para conectar con más personas, hacerlo más íntimo y que la gente conozca ese lado en vivo de Adrián L. Santos. Queremos que les den ganas de ir a ver nuestros shows”, expresó el intérprete.

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El artista recordó que su camino comenzó formalmente en 2020, aunque desde antes ya hacía música con un grupo llamado Los de la 20. Fue con “Lo lindo de mi ex”, su cuarto lanzamiento como solista, cuando su carrera dio un giro inesperado gracias a TikTok.

“Fue algo demasiado loco. Yo subí un video y, como a los diez minutos, ya se estaba moviendo. Ver cómo una canción empieza a viralizarse tan rápido fue una experiencia muy bonita y ojalá me siga pasando”, contó.

Aunque reconoció el poder de las redes sociales para impulsar una carrera, el vocalista aseguró que nunca ha compuesto pensando únicamente en conseguir un éxito inmediato. Por el contrario, prefiere escribir canciones que conecten emocionalmente con el público.

“Soy más fan de que una rola tenga letra y que transmita algo. Cuando una canción tiene una historia y sentimiento, dura muchísimo más que algo que solamente suena un rato y sin tanto sentido”, afirmó el intérprete.

Esa manera de entender la música proviene, dijo, de su propia historia familiar. Su padre y su abuelo fueron músicos, mientras que su abuela disfrutaba cantar, por lo que crecer rodeado de melodías despertó de forma natural su interés por la composición.

“Yo escuchaba canciones y pensaba: ‘¿Cómo algo que yo escriba lo va a cantar la gente?’. Se me hacía impresionante. Después me pasaron algunas cosas en el amor y encontré la forma de convertirlas en canciones; ahí descubrí que podía contar historias”, relató.

Su talento también lo ha llevado a escribir para otros intérpretes y colaborar con figuras del regional mexicano como Luis R. Conriquez, Óscar Maydon, Joaquín Medina y Kin. Sin embargo, aseguró que esos encuentros han surgido más por amistad que por estrategia comercial.

“Todas las colaboraciones se han dado muy orgánicamente. Primero lo hacemos por amor al arte y luego viene todo lo demás. Creo que por eso funcionan”, explicó Adrián L. Santos.

Sobre Amazon Music City Sessions, adelantó que interpretará entre cinco y seis canciones en un formato acústico de aproximadamente media hora, incluyendo algunos temas que, aunque son muy queridos por sus seguidores, todavía no han alcanzado al público masivo.

“Vamos a cantar nuestros éxitos, pero también otras rolas que la gente no espera. Queremos ofrecer contenido diferente porque no tendría sentido grabar exactamente lo mismo de siempre”, comentó.

Después de esta presentación, el cantante continuará con una intensa agenda de trabajo. Además de nuevas actuaciones, prepara el lanzamiento de un sencillo con un estilo distinto al que acostumbra, una colaboración con Tercer Elemento y alianzas musicales que desembocarán en su siguiente producción.

“Vienen colaboraciones fuertes, estamos preparando casi un álbum y muchas cosas nuevas con otros ritmos y una gira”, concluyó Adrián L. Santos.