La creadora de contenido Renata Haro ha confirmado que se separó del actor mexicano Juan Diego Covarrubias con quien compartió seis años donde se casaron y tuvieron hijos. La noticia surge después de que la influencer fue captada en el partido México-Ecuador del Mundial con otra persona.

Así captaron a Renata Haro con Juan Diego Covarrubias

Fue durante una transmisión del partido entre Ecuador y México como parte de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 junto con un hombre que no era su esposo, lo cual enseguida encendió las alarmas para los seguidores de ambas figuras públicas.

Creo que yo sigo a esa morra en TikTok no es Renata Haro? pic.twitter.com/s5dtMLUl45 — Miguel Trujillo (@MiguelTrujilloJ) July 1, 2026

Los comentarios en redes sociales dudaban de si en verdad se trataba de Renata Haro y qué hacía la mujer en el importante partido sin Juan Diego Covarrubias, cuando llevaban varios años en una relación íntima.

Renata Haro confirma separación de Juan Diego Covarrubias

Después de que surgiera mucha especulación en las redes sociales la creadora de contenido decidió sincerarse con el público y realizó un video en el que admite que ha comenzado un proceso de divorcio desde hace un tiempo.

“Al parecer la gente piensa que viví mi momento Coldplay ayer, pero la diferencia es que yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace varios meses“, comenzó.

La influencer admitió que se encuentra en un proceso complicado que había preferido no ventilar por el bienestar de sus hijas: “Hay cosas que quiero mantener privadas, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que lastime a mis hijas“, explicó.

“La gente que ha vivido un divorcio sabe lo difícil que es... y ahora agrégale que tenemos tres hijas“, agregó al reafirmar que está en un momento difícil, así como el resto de su familia.

Renata negó de manera rotunda haber sido infiel “de ninguna manera” y señaló que las críticas surgieron a partir de una imagen sacada de contexto. “A este no lo conocía y no es ningún delito hacer un amigo en el estadio“, aseguró.

“Yo me enteré que salí en la tele porque me marcó mi mamá... luego empecé a recibir mensajes diciéndome: ‘Qué decepción’“, recordó sobre la viralidad del momento que ella no notó al inicio.

Juan Diego Cobarrubias se ha mantenido al margen de la polémica, aunque sí pidió respeto para él y Renata Haro: “Ya no me manden ni la foto ni el video, please. Dejemos vivir. Igual los quiero, aunque sean metiches“, escribió.

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