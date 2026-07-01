A sus 82 años, Robert De Niro sigue siendo un ejemplo de disciplina y vitalidad, como pocos artistas lo han podido hacer. El legendario actor mantiene una rutina estricta que combina madrugar, entrenar con regularidad y llevar una dieta equilibrada con características rigurosas.

Su estilo de vida ha sido destacado por medios de comunicación y sus fans, quienes lo admiran cada día más por cuidad de su salud. Descubre cómo el intérprete logra mantenerse activo y vigente en la industria cinematográfica y en sus negocios, además de en su día a día como padre de una niña de tres años.

Así se cuida Robert De Niro para mantenerse en forma a los 82 años

Robert De Niro inicia sus jornadas entre las 5 y 6 de la mañana, todos los días, incluso cuando no está rodando alguna película. Según The Objective, el actor dedica las primeras horas a leer guiones y organizar sus proyectos antes de entrenar bajo la supervisión de su entrenador personal, James Brady.

Su rutina incluye entre tres y seis sesiones semanales, alternando ejercicios cardiovasculares y de fuerza adaptados a su edad, con el objetivo de mantener resistencia y proteger su masa muscular. El propio actor ha señalado que la clave está en la regularidad y el equilibrio, siempre evitando prácticas extremas.

Robert de Niro ı Foto: IG robertdenirodaily/Marco Grob

En cuanto a la alimentación, el mismo medio detalla que Robert De Niro apuesta por un desayuno clásico compuesto de cosas aparentemente sencillas, pero nutritivas, como café negro, jugo de naranja natural, huevos y pan integral o bagels al estilo neoyorquino.

El actor evita a toda costa los ultraprocesados y prioriza carbohidratos no refinados como el arroz integral, lo que le permite sostener energía estable durante el día y realizar sus actividades sin problema.

Además de su disciplina física, Robert De Niro sigue activo en el cine —con proyectos como Susurran tu nombre y una nueva entrega de Los Focker con Ariana Grande— y en los negocios, con la expansión de la cadena de hoteles y restaurantes Nobu, del que es dueño.

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