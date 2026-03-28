Nueva York, al igual que otras ciudades de Estados Unidos, fue escenario de las protestas de “No Kings”, una movilización ciudadana que busca frenar lo que consideran excesos de poder y amenazas a la democracia. Uno de los manifestantes que más llamó la atención fue el actor Robert De Niro, reconocido por su trayectoria en el cine.

En histrión caminó por la Séptima Avenida en Manhattan y encabezó la manifestación sosteniendo un cartel en primera fila con un mensaje directo contra el expresidente. Posteriormente, frente a diversos medios de comunicación, lanzó un fuerte mensaje contra el presidente Donald Trump. “No a los matones enmascarados del gobierno disparando contra nuestros vecinos en las calles”, señaló.

Robert De Niro encabeza protestas ‘No Kings’ y lanza mensaje contra Trump: Debemos detenerlo

La protesta “No Kings” de este 2026 reunió a cientos de personas en las calles de Manhattan, con pancartas, consignas y un ambiente de resistencia. En medio de la multitud, Robert De Niro acaparó la atención al portar un cartel junto a la fiscal general Leticia James y el reverendo Al Sharpton.

NOW: Robert DeNiro is leading the No Kings March in NYC, holding a banner alongside Attorney General Leticia James and Rev. Al Sharpton as they march down 7th Avenue in Manhattan



Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/ZCM0n8yNMt — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) March 28, 2026

Poco después, el actor de 82 años se dirigió a los asistentes y a los medios de comunicación presentes para lanzar un fuerte mensaje contra el presidente Donald Trump y su administración.

“Es tiempo de decir no a los reyes. Es tiempo de decir no a Donald Trump. Hemos tenido suficiente”, expresó con firmeza Robert De Niro. Además, subrayó que el movimiento “No Kings” es un llamado a defender los valores fundamentales de justicia, igualdad y decencia, y aseguró que millones de personas ya han respondido a esta convocatoria.

El intérprete también denunció los efectos que las políticas de Trump han tenido en la vida cotidiana de los ciudadanos y personas racializadas.

“No a las guerras innecesarias que sacrifican a nuestros valientes. No a un líder corrupto que se enriquece con sus amigos de la calaña de Epstein. No a quitarle la salud a nuestros vecinos más vulnerables. No a los matones enmascarados del gobierno disparando contra nuestros vecinos en las calles”, dijo con fuerza el actor.

El histrión aseguró que “Trump tiene que ser detenido” y señaló la complicidad de los legisladores de EU, quienes ha cedido a sus deseos a través de la manipulación. “No puede hacer todas las cosas jodidas que ha estado haciendo sin la colusión del Congreso y de los matones en su administración. Están atados a él por miedo a perder sus propios trabajos, su propio poder. Es diabólico”, dijo.

Robert De Niro insistió en que el poder del pueblo es más fuerte que el miedo que quiere infundir el presidente y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos): “No, ellos deberían tener más miedo de nosotros, porque aún creemos en los valores americanos de justicia y bondad, y porque vamos de las calles a las urnas”.