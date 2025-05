Robert De Niro arremete contra Trump en Cannes

El Festival de Cine de Cannes comenzó con un incendiario discurso del actor Robert De Niro, quien tras recibir la Palma de Oro Honorífica, arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien llamó “filisteo”. Criticó los recortes y ajustes para instituciones vinculadas al arte y la cultura en aquel país.

“El arte es inclusivo, une a la gente, como esta noche, el arte busca la libertad, el arte incluye la diversidad. Por eso somos una amenaza para los autócratas y fascistas de este mundo”, dijo Robert De Niro, de 81 años, ante un auditorio del Grand Théâtre Lumière de Cannes que se puso de pie aprobando su discurso.

De izq. a der., Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino y Robert De Niro, ayer. Fotos|AP

Luego de recibir el importante reconocimiento por su prolífica trayectoria, de manos de su colega Leonardo DiCaprio, el actor de Los asesinos de la luna criticó no sólo el recorte de apoyos para el arte, sino también el plan de imponer aranceles a las películas producidas fuera de territorio estadounidense.

“El presidente filisteo de Estados Unidos empezó recortando ayudas para el arte, los derechos humanos y la educación. Ahora quiere imponer un cien por ciento de aranceles para las películas producidas fuera de Estados Unidos. La creatividad no tiene precio. Sus ataques son inaceptables”, expresó.

Robert De Niro destacó que la sociedad estadounidense es democrática y abierta al mundo, por lo que es necesario seguir luchando para que esos aspectos permanezcan. Además, hizo un llamado para participar en las futuras elecciones en EU.

El actor estadounidense finalmente cerró su discurso con un lema de la Revolución Francesa de 1789: “Libertad, igualdad y fraternidad”.

Antes de pronunciar su férreo discurso, el histrión estuvo conmovido casi hasta las lágrimas cuando los presentes le aplaudieron durante varios minutos al recibir la Palma honorífica.

Durante la ceremonia aparecieron imágenes de algunas películas que ha protagonizado, como Taxi Driver, La misión, Toro salvaje y Casino, luego de unas emotivas palabras que le dedicó Leonardo DiCaprio, quien resaltó las aportaciones de Robert De Niro.

“El legado de De Niro no es sólo los papeles que ha interpretado, también cómo ha tratado los personajes como una transformación, todos le admiramos. No ha sido otro gran actor, ha sido EL ACTOR”, comentó DiCaprio.

Los miembros del jurado, incluido Carlos Reygadas (primero, de izq. a der.). Fotos|AP

CONFLICTO DE GAZA, PRESENTE. En la primera jornada del festival de Cannes también destacó el conflicto armado entre Israel y Palestina. Primero, por una carta que firmaron más de 380 personalidades de la industria fílmica para denunciar la guerra en Gaza. Documento en el que figuraron nombres, como el español Pedro Almodóvar, el estadounidense Richard Gere, el mexicano Alfonso Cuarón y el español Javier Bardem.

Asimismo, se rindió homenaje a la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna, quien fue asesinada. “Fatima debería estar aquí entre nosotros… El viento del dolor es hoy en día tan violento, se lleva por delante a los más débiles”, dijo la presidenta del jurado del festival, la actriz y bailarina Juliette Binoche.

Hassouna fue asesinada al día siguiente de que se anunció la proyección del documental Put Your Soul on Your Hand and Walk.

Este año, Cannes también comenzó con la proyección de tres documentales ucranianos: Zelensky, Notre Guerre de Bernard-Henri Lévy y la coproducción de AP-Frontline 2000 Meters to Andriivka.