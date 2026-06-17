MIDE reabre y confía en regreso de público pese a plantón de la CNTE

FACHADA del MIDE, ayer que reabrió sus puertas al público, luego de dos semanas de un cierre forzado por el campamento de la Coordinadora.

TRAS 12 DÍAS de estar cerrado por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Museo Interactivo de Economía (MIDE) reabrió ayer sus puertas y su directora, Silvia Singer, confió en que irán recuperando la asistencia habitual.

“Esas dos semanas que no llegaron visitantes nos afectan en la rendición de cuentas, pero estamos seguros de que vamos a recuperarnos. La ciudad es una urbe compleja; estamos en el Centro Histórico, es parte de nuestra vida”, dijo a La Razón la titular del inmueble.

La directora del recinto contó que consideraron reabrir debido a que es incierto cuánto tiempo permanecerá el campamento y porque quieren aprovechar la visita del público al FIFA Fan Fest del Zócalo.

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“Vimos que probablemente el plantón se puede prolongar. No nos gusta que no tengamos el acceso directo de los camiones, que el arroyo de la calle esté ocupado, pero hay mucha gente caminando en el Centro Histórico, está entrando hasta el Zócalo al Fan Fest, entonces decidimos por qué nosotros no vamos a estar abiertos”, explicó.

Comentó que antes del cierre tenían entre 400 y 500 visitantes al día y en fines de semana entre dos mil y dos mil 500 personas, por lo cual esperan pronto llegar a esta cifra en los próximos días, a pesar de que el campamento de la CNTE siga sobre la calle Tacuba. Para incentivar al público, la entrada será al dos por uno y prevé el arribo de los grupos escolares que tuvieron que reprogramar sus recorridos al museo que forma parte del corredor del Host City por el Mundial.

EL DATO: SE SUGIERE la entrada a pie sobre la acera de la calle Tacuba, ya sea llegan do por Eje Central o por la estación del Metro Allende. El boleto está al 2x1.

“Este 2026 el MIDE cumple 20 años. En 2006 había un plantón gigantesco que llegaba a todo Paseo de la Reforma; no cerramos el museo, dimos nuestro servicio y nos posicionamos”, señaló.

Actualmente, el recinto presenta la exposición Pasa el balón, que explora el futbol más allá de la cancha. Las personas pueden poner a prueba sus reflejos, tomar decisiones como árbitras o árbitros, narrar jugadas o cuestionar lo que creen saber sobre este deporte.

SE SUGIERE la entrada a pie sobre la acera de la calle Tacuba ı Foto: David Patricio|La Razón

Por otra parte, ayer el Museo Nacional de Arte anunció que reabre hoy. Está pendiente la inauguración de La Colección. Redes y trayectorias del arte mexicano en la Colección del MAM, 1910-1960, cuya apertura sería el 5 de junio. La Razón consultó en qué proceso de montaje estaba la muestra antes de que se instalara el plantón, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.