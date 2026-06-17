Examinan seis sexenios de política cultural en México

Un análisis profundo del sector cultural en los últimos seis sexenios en México se presenta en el libro Sucesos culturales 1988-2024, que abarca desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador, 36 años en los que se han vivido tres acontecimientos contemporáneos: la globalización, la alternancia con la llegada del PAN y el arribo de la 4T. Un panorama que permite vislumbrar lo que se ha perdido, lo que permanece y las profundas necesidades, como comprender la relación entre economía y cultura.

EL DATO: PARTICIPAN Juan Ayala, Víctor Ugalde, Teresa Vicencio Álvarez, Adriana Malvido, Susana Harp y Marco Antonio Silva, entre otros.

“Permite al lector entender a través de 40 autoras y autores los grandes sucesos de la cultura que estuvieron presentes y tuvieron sus expresiones, sus matices y sus formas de manifestación”, dijo a La Razón Eduardo Cruz Vázquez, coordinador del libro, quien define como una obra de contrastes.

El compendio, que se presenta el próximo sábado a las 12:00 horas en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, analiza, por ejemplo, la relación que tuvo Salinas de Gortari con los artistas, cómo fue la diplomacia en el sector y lo que representó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca); en el sexenio de Ernesto Zedillo se examina la política enfocada en las culturas populares y la crisis en el cine mexicano, en la política de AMLO se revisan el enfoque hacia lo comunitario, la austeridad, la desaparición de programas y fideicomisos y la precarización laboral.

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Tras analizar los seis sexenios, Eduardo Cruz Vázquez comentó que la primera conclusión es que “el principal actor del sector cultural, la relación pura entre economía y cultura, ha sido la menos privilegiada, la menos entendida y la menos valorada a lo largo de los 36 años”.

También el libro hace evidente “que el sector público tiene un peso simbólico brutal en la historia de estos seis sexenios y de este periodo que vivimos”. Además, “que todo lo que tiene que ver con la sociedad civil, asociaciones, organizaciones donantes o cualquier tipo de entidad social ha crecido en importancia, pero no ha podido encontrar los mecanismos para que pueda participar de manera mucho más activa en el desarrollo del sector”.

SUCESOS CULTURALES 1988-2024

COORDINACIÓN: Eduardo Cruz Vázquez

AUTORES: varios

EDITORIAL: GRECU Ediciones

AÑO: 2026

Por lo anterior, consideró necesario llegar a una participación que vaya más allá del activismo y la denuncia. “La gran conclusión es que el mercado sigue mandando. Que simbólicamente la intervención del Estado sigue siendo central para esta vida pública. Y que tenemos pendiente construir un sector social y cívico más fuerte”, aseguró.

Fue enfático al comentar que el compendio está lleno de señales, por ejemplo, conocer a las figuras que formaron parte del pasado y ahora tienen algún puesto, como Eduardo Amerena, hoy coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional y quien en tiempos de Zedillo salió del Imcine en medio de escándalos; o Lucina Jiménez, quien con Vicente Fox fue directora del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

“Si tú analizas con cuidado lo que dice Lucina Jiménez sobre lo que se hizo en educación artística durante el sexenio de Fox, entiendes lo que se ha perdido. La secretaria (de Cultura, Claudia Curiel de Icaza) se la pasa anunciando obras y hay una universidad de las artes, pero el Cenart nació con la intención de ser una universidad. ¿Dónde quedó todo?”, cuestionó.