Marchan contra Trump en protestas ‘No Kings’, en ciudades de EU y el mundo

Una representación del presidente de EU, Donald Trump, durante una marcha No Kings en Washington.

Manifestantes organizados por el colectivo No Kings marchan por tercera ocasión en varias ciudades de Estados Unidos y el mundo contra las políticas del presidente Donald Trump, a quien acusan de “atentar contra la libertad de expresión, los derechos civiles y la libertad de voto”.

A través de su sitio web y redes sociales, el colectivo No Kings llamó a movilizarse nuevamente este 28 de marzo, convocatoria que fue aceptada en prácticamente todas las grandes ciudades estadounidenses, incluso en Puerto Rico y Hawái.

Miles marchan en Washington DC contra el presidente de EU, Donald Trump, en tercera jornada 'No Kings'. ı Foto: Reuters

A diferencia de las ediciones anteriores, donde la manifestación se concentró en Nueva York, en esta ocasión el centro simbólico de la protesta será en St. Paul, Minnesota, donde se llevará a cabo un evento que contará con la participación de destacadas personalidades opositoras a Trump.

Entre ellas, el senador Bernie Sanders, la diputada Ilhan Omar, el gobernador de Minnesota Tim Walz, los artistas Tom Morello, Jane Fonda, Bruce Springsteen, Joaz Baez, entre otros.

Asimismo, la protesta se extenderá por otras ciudades de Latinoamérica, Europa y otras regiones del mundo.

Marcha 'No Kings' en Washington DC, el 28 de marzo de 2026. ı Foto: Reuters

En México, se realizarán manifestaciones con este motivo en Ciudad de México y Guadalajara.

Otras ciudades del mundo que albergarán protestas de No Kings serán Cuenca, Ecuador; Barcelona y Madrid, en España; Southampton y Londres, en Reino Unido; París, Francia; Hamburgo y Bremen, Alemania; Nairobi, Kenia, entre otras.

Además, se abrieron convocatorias para participar en el evento vía remota, además de que se habilitará una transmisión para seguir el evento central en Minnesota.

De acuerdo con la convocatoria de No Kings, la manifestación de este sábado es en protesta a las acciones que ha llevado a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cuales, acusan, van en contra de las libertades civiles.

Una de las principales demandas del colectivo es el retiro de las calles de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a quienes se refirieron como “policía secreta enmascarada que aterroriza a nuestras comunidades”.

Una guerra ilegal y catastrófica que nos pone en peligro y eleva nuestros costos. Ataques a nuestra libertad de expresión, a nuestros derechos civiles, a nuestra libertad de votar Colectivo No Kings, en la convocatoria



Trump quiere gobernarnos como un tirano. Pero esto es Estados Unidos, y el poder pertenece al pueblo, no a aspirantes a reyes ni a sus compinches multimillonarios Colectivo No Kings, en la convocatoria



¿Dónde y a qué hora es la marcha No Kings en CDMX HOY 28 de marzo?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la marcha No Kings en la capital mexicana de este sábado partirá desde el Ángel de la Independencia hacia el Palacio de Bellas Artes, desde las 11:00 horas.

Se espera una afluencia de alrededor de 350 personas.

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