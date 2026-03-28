¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 28 de marzo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY sábado 28 de marzo

Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones en CDMX para HOY, 28 de marzo.
Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones en CDMX para HOY, 28 de marzo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX.
Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Yulia Bonilla/La Razón.

Este sábado 28 de marzo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 28 de marzo se prevén 11 concentraciones y una cita, sin ninguna marcha.

Marchas

  • Apapache Autismo Ciudad de México: Del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, desde las 09:30 horas
  • Colectivo “Fuerza Comunitaria” (NO KINGS): Del Ángel de la Independencia al Palacio de Bellas Artes, desde las 11:00 horas
  • Grupo de Aficionados “Cielito Lindo”: De Viaducto Tlalpan No. 3342 (Col. Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa) al Estadio “Banorte”, desde las 15:00 horas

Concentraciones

  • Líderes Cristianos Evangélicos: En Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc), desde las 09:00 horas
  • Colectivo de Vecinos del Conjunto Isabel Tacubaya: En Casa Refugio Citlaltépetl (Citlaltépetl No. 25, Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc), desde las 11:00 horas
  • Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México: En Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc), desde las 11:00 horas
  • Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Museo Memoria y Tolerancia (Av. Juárez No. 8) y Plaza Tlaxcoaque, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas
  • Asamblea Antimundialista: En Escuela Nacional de Antropología e Historia (Periférico Sur y Zapote, Col. Isidro Fabela, Alc. Tlalpan), desde las 12:00 horas
  • Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre (12:00 hrs) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00 hrs), desde las 12:00 horas
  • Somos Generación Z MX: En Estación “Pino Suárez”, Líneas 1 y 2 del Metro (Alc. Cuauhtémoc), desde las 13:00 horas
  • Alianza Latinoamérica por Palestina contra el Apartheid: En Plaza San Fernando (Atrio), Héroes y San Fernando, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00 horas
  • Clan Mariposas Negras: En Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez), desde las 14:00 horas
  • Red Juvenil por México: En Parque de la Constitución (Francisco I. Madero y Moneda, Col. Tlalpan Centro I, Alc. Tlalpan), desde las 15:30 horas
  • Vecinos de la Alcaldía Tlalpan: En Asta Bandera de Paseo Acoxpa (Av. Acoxpa y Calz. Acoxpa, Col. Vergel del Sur, Alc. Tlalpan), desde las 16:00 horas
  • Colectivo “La Comuna 4:20”: En Estadio “Banorte” (Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán), desde las 16:20 horas
  • Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco: En Plaza Cívica de San Gregorio Atlapulco (Av. México y Av. Cuauhtémoc, Alc. Xochimilco), desde las 17:00 horas
  • Unidad de Pastores del Sureste Ciudad de México: En Sede de la Alcaldía Tláhuac (Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, Col. La Asunción, Alc. Tláhuac), desde las 17:00 horas
  • Colectivos de Madres Buscadoras: En Estadio “Banorte” (Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán), desde las 17:00 horas
  • Colectiva “Bordamos Feminicidios”: En Galería “La Resistencia” (República de Cuba No. 34, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 18:00 horas
  • Unión de la Juventud Revolucionaria de México: En Sede de la Sección IX de la CDMX de la CNTE (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc), desde las 18:00 horas
  • Colectivo “Cubo” de la E.N.P. No. 5 “José Vasconcelos”: En Estadio “Banorte” (Calz. de Tlalpan No. 3465, Alc. Coyoacán), durante el día
  • 40 Días por la Vida: En diversas sedes de la Fundación “Marie Stopes México”, durante el día

Citas agendadas

  • Vecinos de la Colonia San Sebastián: En Av. De las Granjas y Calz. San Sebastián, Col. San Sebastián, Alc. Azcapotzalco, desde las 10:00 horas

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