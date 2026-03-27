¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 27 de marzo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY viernes 27 de marzo

Estas son las marchas y concentraciones en CDMX para HOY 27 de marzo.
Estas son las marchas y concentraciones en CDMX para HOY 27 de marzo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Una marcha de la CNTE en CDMX, el 18 de marzo.
Una marcha de la CNTE en CDMX, el 18 de marzo. ı Foto: David Patricio

Este viernes 27 de marzo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 27 de marzo se prevén 11 concentraciones y una cita, sin ninguna marcha.

Concentraciones en CDMX HOY 27 de marzo

  • Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México: En Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro (Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc), desde las 06:30 horas.
  • Comité de Apoyo al Refugio Franciscano: En Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc), desde las 07:30 horas.
  • Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la CDMX: En Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos (Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 10:00 horas.
  • Trabajadoras y Trabajadores de la Colectiva “Cineteca Nacional”: En Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez), desde las 11:00 horas.
  • Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas: En Reclusorio Preventivo Varonil Sur (Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa, Alc. Xochimilco), desde las 11:00 horas.
  • Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque) y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas.
  • Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 y en Av. Río Churubusco y Añil (Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) desde las 13:00 horas.
  • Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Canchas Públicas de Fútbol (Av. Antonio Delfín Madrigal y Jecuite, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alc. Coyoacán), desde las 15:00 horas.
  • Colectivo “Hombres Necios”: En Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:00 horas.
  • Concejo del Pueblo Originario e Indígena de San Pedro Cuajimalpa: En Kiosko del Pueblo de San Pedro Cuajimalpa (Av. Juárez y Av. México, Col. Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, Alc. Cuajimalpa), desde las 17:00 horas.
  • 40 Días por la Vida: En diversas sedes de la Fundación “Marie Stopes México” (Pedregal, Roma Sur, Coyoacán, Condesa y Tlacotalpan), durante el día.

Citas agendadas

  • Padres de Familia de la Escuela Secundaria Diurna No. 66 “Ida Appendini Dagasso”: En Coordinación Sectorial de Educación Secundaria (Nezahualcóyotl No. 127, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:00 horas.

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