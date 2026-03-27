Marchas y bloqueos en CDMX HOY 27 de marzo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y concentraciones en CDMX para HOY 27 de marzo.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Una marcha de la CNTE en CDMX, el 18 de marzo. ı Foto: David Patricio

Este viernes 27 de marzo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 27 de marzo se prevén 11 concentraciones y una cita, sin ninguna marcha.

Concentraciones en CDMX HOY 27 de marzo

Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México : En Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro (Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc), desde las 06:30 horas.

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano : En Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc), desde las 07:30 horas.

Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la CDMX : En Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos (Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 10:00 horas.

Trabajadoras y Trabajadores de la Colectiva “Cineteca Nacional” : En Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez), desde las 11:00 horas.

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas : En Reclusorio Preventivo Varonil Sur (Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa, Alc. Xochimilco), desde las 11:00 horas.

Colectiva “Hijas de la Cannabis” : En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque) y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas.

Colectivo “Plataforma 4:20” : En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 y en Av. Río Churubusco y Añil (Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) desde las 13:00 horas.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina : En Canchas Públicas de Fútbol (Av. Antonio Delfín Madrigal y Jecuite, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alc. Coyoacán), desde las 15:00 horas.

Colectivo “Hombres Necios” : En Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:00 horas.

Concejo del Pueblo Originario e Indígena de San Pedro Cuajimalpa : En Kiosko del Pueblo de San Pedro Cuajimalpa (Av. Juárez y Av. México, Col. Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, Alc. Cuajimalpa), desde las 17:00 horas.

40 Días por la Vida: En diversas sedes de la Fundación “Marie Stopes México” (Pedregal, Roma Sur, Coyoacán, Condesa y Tlacotalpan), durante el día.

Citas agendadas

Padres de Familia de la Escuela Secundaria Diurna No. 66 “Ida Appendini Dagasso”: En Coordinación Sectorial de Educación Secundaria (Nezahualcóyotl No. 127, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:00 horas.

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