“Cuba es la siguiente”, amaga Trump en Miami

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia que eleva nuevamente las tensiones en el continente americano; aseguró que, tras las acciones militares en Venezuela e Irán, “Cuba es la siguiente”.

El mandatario recordó que recientemente utilizó al Ejército estadounidense en operaciones en Venezuela, incluyendo el envío de fuerzas especiales.

“Construí estas grandes Fuerzas Armadas. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlas’, pero a veces hay que usarlas”, afirmó durante su discurso en la Cumbre Prioritaria del FII celebrada en Miami.

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Añadió: “Y Cuba es la siguiente, por cierto, pero finjan que no dije eso… medios, por favor ignoren esa declaración. Muchas gracias. Cuba es la siguiente”.

Las declaraciones se dan en un momento delicado, debido a que Washington mantiene presión sobre La Habana mientras también existen contactos entre ambos gobiernos. De hecho, el mandatario estadounidense ha sugerido en otras ocasiones que podría alcanzarse un acuerdo con la isla o incluso impulsar cambios políticos.

Del lado cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel respondió que su gobierno está dispuesto al diálogo, pero dejó claro que hay límites. “La decisión de dialogar con EU es colectiva”, afirmó, al tiempo que subrayó que “no está en juego nuestro sistema político ni ninguna decisión que sea propia de nuestro pueblo”.

El mandatario cubano también enfatizó que el futuro de la isla “no depende de Estados Unidos” y acusó históricamente a Washington de intentar influir en el destino del país. Las recientes declaraciones de Trump se suman a una serie de mensajes en los que ha señalado que Cuba podría convertirse en un próximo objetivo de su política exterior, incluso insinuando posibles acciones más contundentes.

En medio de este escenario, la relación entre ambos países se mantiene en un punto incierto: entre advertencias de fuerza y señales de negociación, crece la preocupación por una posible escalada en el Caribe.