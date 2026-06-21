Familia de Oliver Tree confirma la última voluntad del cantante: ‘Su legado vivirá a través de su fundación’

Oliver Tree murió a los 32 años de edad durante un accidente aéreo que paralizó al mundo del espectáculo, desató teorías conspirativas y generó que los usuarios en redes sociales revivieran diversas declaraciones del famoso.

En una de ellas, el intérprete de ‘Life Goes On’ hablaba sobre cuál era su última voluntad, así como su testamento y ahora, la familia del artista ha confirmado lo dicho y aseguró que la misma había sido cumplida.

Muere el cantante Oliver Tree en accidente aéreo en Brasil ı Foto: IG Oliver Tree

Familia de Oliver Tree confirma que su última voluntad fue cumplida

A través de la cuenta oficial de Oliver Tree, la familia del artista publicó una serie de fotos del artista desde su infancia hasta sus últimos años, en la que dejó un emotivo mensaje y detalló qué sucedió con las peticiones de la celebridad tras su muerte.

"Tu legado vivirá para siempre. Gracias a todos los que se han puesto en contacto, mostrado amor, apoyo y han hecho tributos increíbles para Oliver", comenzaron en el post.

Agregó que “el amor, apoyo y positividad constante están ayudando a la familia, amigos y colaboradores a superar estos momentos extremadamente difíciles”; sentenció.

También admitieron que los restos del cantante se encuentran de vuelta en California “donde finalmente puede descansar” después del fatal accidente. "Su legado vivirá a través de su fundación/dotación llamada ‘La subvención extremadamente épica del Dr. Oliver Tree para bebés genios’ próximamente", contaron sobre la fundación que el artista había deseado.

“Esto es algo que Oliver había armado antes de su muerte, escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo dé fruto para que más alegría, amor y arte puedan propagarse por el mundo, ese fue su último deseo”, sentenciaron.

Finalmente, la familia dejó un mensaje en el que e mostró orgulloso sobre los seguidores de Oliver Tree: “Los quiero mucho a todos, Oliver estaría muy orgulloso de cada uno de sus seguidores, amigos y familia“.

El artista había contado que en su testamento, había aclarado que todo su dinero se iría directo a una fundación que creó para jóvenes artistas, al explicar que nada sería para su familia.

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