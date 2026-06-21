Bruce Willis ‘reaparece’ en el cumpleaños 50 de su esposa, Emma Heming

Bruce Willis reapareció en las redes sociales de su esposa en medio de su lucha contra la demencia frontotemporal en un video donde celebraba el cumpleaños 50 de su esposa, Emma Heming, quien a través de los años ha sabido acompañarlo frente a su enfermedad desde hace cuatro años.

Así apareció Bruce Willis en el cumpleaños de su esposa

La esposa del histrión fue quien realizó una publicación en su cuenta de Instagram en donde podemos verlo inhalando un globo con helio y cantante la canción Feliz Cumpleaños mientras que se escuchan risas de niños de fondo.

“Mis 40 fueron intensos, pero estoy orgullosa de lo mucho que he avanzado como esposa, madre, cuidadora y defensora”, celebró ella sobre su propia vida.

También hizo referencia al Fondo Emma & Bruce Willis: “Juntos, estamos creando conciencia sobre la demencia frontotemporal (DFT), apoyando a los cuidadores y promoviendo la educación y la investigación”, dijo.

Los fans del actor agradecieron por poder verlo, aunque según usuarios, ella misma admitió que se trataba de un video viejo y que actualmente, ese no es su estado físico.

Las apariciones en redes sociales de Bruce Willis son reducidas, pero apreciadas por su audiencia. Algunos comentarios fueron:

“Te queremos Em.... Este es un gran video de él“.

“Eres tan fuerte te quiero mucho“.

“¡Feliz cumpleaños, Emma! Gracias por todo lo que haces a través del Fondo Emma & Bruce Willis para crear conciencia sobre FTD, apoyar a los socios de cuidado, y avanzar en la educación e investigación“.

Emma también publicó una serie de fotos de Bruce Willis en el Día del Padre años atrás. “Feliz día del padre a todos los papás que hacen que sus hijos se sientan seguros, amados y completamente a gusto en su presencia y en sus brazos. Al igual que nuestro Bruce“, escribió.

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