Emma Heming-Willis, esposa del actor Bruce Willis, dio a conocer recientemente qué sucederá tras la pérdida del protagonista de Duro de Matar. La madre de las hijas menores del famoso reveló que, cuando llegue el momento, donará el cerebro de su esposo.

Sin embargo, la noticia ha generado opiniones encontradas entre usuarios de redes sociales.

Cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia por este motivo

Emma Heming-Willis, esposa de Bruce Willis, publicó un libro de memorias titulado The Unexpected Journey o El viaje inesperado en español. El escrito fue declarado un bestseller del New York Times en septiembre de este año.

En los primeros pasajes del texto, la explica modelo británica explica que la enfermedad que afecta a su familia la obligó a enfrentar verdades difíciles. Desde esa experiencia íntima, describe la donación como un acto “doloroso en lo emocional, pero vital para la ciencia”.

La también actriz asegura en el libro que la decisión de donar el cerebro de su esposo Bruce Willis nació tras dialogar con especialistas y comprender la relevancia que tiene este tejido en la investigación de la demencia frontotemporal (DFT).

Señala además que no se trata de un gesto meramente simbólico, sino de una contribución concreta a la ciencia. “Esto no es simbólico. Es ciencia. Algún día podría ayudar a otras familias”, escribe, al mismo tiempo que reconoce lo difícil que ha sido transitar este proceso.

Del mismo modo, relata que el diagnóstico de afasia en 2022 y la confirmación de la DFT en 2023 del reconocido actor Bruce Willis transformaron por completo la vida de su familia. En consecuencia, resalta, se vio obligada a enfrentar decisiones inesperadas.

La narración de Emma Heming-Willis ha conmovido a miles de personas pues en The Unexpected Journey o El viaje inesperado plasma la difícil situación que atraviesan como familia. Bruce Willis, a sus 70 años, necesita atención constante en una residencia de una sola planta que se ubica cerca de la casa familiar que antes compartían en California, Estados Unidos.

La modelo, junto con sus hijas menores de13 y 11 años lo visita cada día, mientras que sus hijas mayores continúan mostrando públicamente el dolor de ver cómo su padre se va apagando poco a poco.

“La mayoría de la gente asocia la muerte con el miedo y lo desconocido. Con la DFT, no se puede evitar la conversación; se convierte en parte de la vida cotidiana”, señala en la publicación editorial la esposa de Bruce Willis.