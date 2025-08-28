Recientemente se dio a conocer que la salud del actor estadounidense Bruce Willis, de 70 años, continúa deteriorándose debido a la demencia frontotemporal. Este padecimiento le fue diagnosticado en febrero de 2023, casi un año después de que anunciara su retiro oficial a causa de la afasia.

Como parte de este duro proceso, su vida familiar también ha cambiado significativamente, y según declaraciones recientes de su esposa Emma Heming Willis, y madre de sus dos hijas menores, el actor ya no reside en el mismo hogar que su familia.

Bruce Willis es trasladado a una casa con atención especializada, revela su esposa

Durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense ABC, Emma, modelo y actriz británica, compartió que toda la dinámica en casa ha tenido que ajustarse al difícil diagnóstico médico del protagonista de Duro de matar y Sexto sentido.

La mujer de 47 años reveló que Bruce Willis fue trasladado a una casa donde podrá tener atención especializada las 24 horas del día. Aunque mencionó que fue una decisión muy compleja, todo se hizo con el objetivo de garantizar su seguridad y brindarle todo lo que necesita ante las consecuencias que pudiera sufrir por la demencia frontotemporal.

También reveló que el cerebro del actor está “fallando” y que su habilidad para comunicarse se desvanece cada día. No obstante, en general, tiene una buena salud, dijo Emma.

“Bruce goza de muy buena salud en general, es sólo que le está fallando el cerebro. El lenguaje está desapareciendo y, como saben, hemos aprendido a adaptarnos. Tenemos una forma de comunicarnos con él, que es muy, muy distinto”, explicó.

Pese a vivir en una segunda casa de planta baja, la esposa de Bruce Willis aseguró que ella y sus dos hijas pasan tiempo con él. “Cuando estamos con él... se ilumina. Nos toma de la mano, lo besamos, lo abrazamos. Él nos corresponde, le gusta (ese acercamiento). Y eso es todo lo que necesito. Sólo quiero sentir que tengo una conexión con él, y la tengo”, comentó con el sentimiento a flor de piel.

Aunque el diagnóstico de la estrella de Hollywood no es alentador, su esposa declaró que está aprovechando cada minuto junto a Bruce y que se siente “agradecida de que siga aquí”.

No obstante, la modelo rompió en llanto cuando comentó que el artista tiene algunos momentos de lucidez en que la recuerda. “Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera... Y a veces se le ve ese brillo en los ojos, o esa sonrisa burlona. Me transporto”, dijo.