Tamaulipas lanza Corredores de Salud 2026; servicios gratis a familias

Tamaulipas acerca servicios de salud gratuitos a sus habitantes. El gobierno estatal, a través del Sistema DIF, puso en marcha los Corredores de la Salud 2026, una iniciativa clave del programa Lazos del Bienestar. Este esfuerzo busca llevar atención médica y asistencia social a familias de comunidades prioritarias en 10 municipios, iniciando en Tula.

La jornada inaugural en Tula, el 19 de junio de 2026, ofreció una amplia gama de atenciones. Se realizaron valoraciones auditivas, vacunación, consultas generales y dentales, así como servicios de planificación familiar. También se llevaron a cabo exámenes preventivos iBreast Exam para la detección oportuna de cáncer de mama, demostrando un enfoque integral en la salud de las mujeres.

Los asistentes tuvieron acceso a inscripción al IMSS Bienestar, orientación nutricional y expedición de certificados médicos. Además, se brindaron servicios de salud materna e integral de la mujer, reafirmando el compromiso con el bienestar de todos los miembros de la familia.

“Que nadie se quede atrás en el acceso a la salud”

El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, recorrieron personalmente los módulos instalados. Conversaron con los beneficiarios y entregaron aparatos funcionales, como sillas de ruedas, andadores y bastones, subrayando la cercanía y el trato humano que caracteriza a esta administración.

“Esta iniciativa es fundamental para garantizar que nadie se quede atrás en el acceso a la salud”, comentó una fuente cercana a la administración, destacando la importancia de llevar estos servicios directamente a las comunidades que más los necesitan. “Es un paso firme hacia un Tamaulipas más sano y equitativo para todos".

La colaboración entre el Sistema DIF Tamaulipas, IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud es crucial para el éxito de estos corredores. Esta suma de esfuerzos institucionales permite una atención médica y preventiva de calidad, llegando a la población más vulnerable de la entidad. También se ofrecieron servicios de expedición de actas de nacimiento con un 50 por ciento de descuento y atención del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos.

El proyecto interinstitucional contempla la entrega directa de sillas de ruedas, andadores y bastones para mejorar la movilidad de los adultos mayores. ı Foto: Especial.

Alistan otros 3 Corredores de la Salud

En Tula, la estrategia Lazos del Bienestar ya beneficia a más de 10 mil personas de la cabecera municipal con acciones integrales de salud, asistencia social y desarrollo comunitario. Este programa es un pilar del Gobierno de Tamaulipas para fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de las familias.

Durante 2026, se tienen programados otros tres Corredores de la Salud. Estos se llevarán a cabo en Loma Alta, San Fernando; Los Prados, Altamira; y Moscú, Tampico. Estas jornadas gratuitas reafirman el compromiso humanista del gobierno estatal y el DIF por el bienestar de las familias tamaulipecas.

La estrategia Lazos del Bienestar opera en 12 polígonos de atención prioritaria en 10 municipios de Tamaulipas, implementando acciones comunitarias que buscan un impacto duradero en la salud y el desarrollo de sus habitantes.

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JVR