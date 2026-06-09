Salud: salvando la hombría en 12 de Octubre

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La fecha resulta chocante —el arribo de Cristóbal Colón a San Salvador o Guanahani— para la izquierda latinoamericana y en particular al actual régimen en México: le brota urticaria cada vez que expone sus ideas la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o dibuja con claridad meridiana el actual debate mundial la legisladora Cayetana Álvarez en la Universidad de la Libertad.

Pero un impresionante hospital madrileño que lleva esa fecha por nombre salvó de dolores innombrables a un mexicano —como tantos que visitan la capital de España— que repentinamente sintió que se le iba la vida, pero que nueve horas después se supo aliviado de una repentina prostatitis aguda.

Una crisis prostática, además de ser traumática, también puede desencadenar eventos fatales. El connacional que compartió su historia con quien esto escribe, narró el shock de no poder caminar debido a los espasmos y de una fiebre de casi 40 grados durante su asistencia a un espectáculo lúdico. La rápida acción de su esposa para solicitar los equipos de auxilio agilizó la llegada de una ambulancia en 20 minutos, que lo trasladó al nosocomio dirigido por la médica Carmen Martínez de Pancorbo González.

En menos de una hora se le había atajado el dolor con analgésicos específicos dispensados en una enorme área de urgencia, de amplio vestíbulo y un equipo de médicos enfocados a la atención… casi casi como sucedería en una clínica del IMSS Bienestar de Alejandro Svarch.

A cuatro horas de estar internado y recuperado de la sedación, el convaleciente fue visitado nuevamente por una doctora del equipo de urólogos de Alfredo Rodríguez Antolín. Al constatar que su situación había progresado notoriamente, el paciente solicitó a la especialista que fuera despachado a su hotel a fin de recuperarse y así desocupar una cama que posiblemente alguien necesitaría. “¿Pero qué es lo que vos decís, caballero? Aquí tenemos 2,500 camas para quien lo requiera. Es más, usted se queda aquí para observación”, le dijo la doctora.

A nueve horas de estar internado, el paciente fue dado de alta. “¿Cuánto debo de pagar por la atención y en dónde?”, preguntó el mexicano acostumbrado a ver que esa calidad de atención sólo se dispensa en hospitales privados.

“¿Qué es lo que decís, caballero? Que vos no tenéis que hacer pago alguno; esto es un hospital público, y como turista usted gasta en España y sólo por eso tiene usted derecho al servicio médico”, le respondieron.

Cuando se le encaminó hacia su auto, el paciente observó las enormes construcciones del 12 de Octubre, nada que ver con cualquiera de los hospitales del IMSS.

Y a diferencia de la sangría presupuestal que las familias mexicanas se llevan para surtir en farmacias privadas los medicamentos que la subsecretaría de salud a cargo de Alejandro Svarch no puede colocar en las farmacias públicas, el paciente mexicano adquirió la receta de antibióticos, desinflamantes y analgésicos para dos meses en sólo 18 euros.

Cinco lecciones de Coahuila. 1.- La dirigencia de Alejandro Moreno galvanizó a la militancia y responsables estatales del Partido Revolucionario estatal que, en trabajo calle por calle, de puerta en puerta, afianzaron la preferencia que históricamente los coahuilenses han tenido por el tricolor, aunado a movimientos políticos locales.

2.- El gobierno de Manolo Jiménez que, sin desplantes oratorios o escándalos por abuso de poder, ha ofrecido a los 3.5 millones de habitantes de la entidad condiciones más que aceptables en cuanto seguridad y orden, servicios públicos y oportunidades de crecimiento económico. El ejemplo del mando siempre es valorado por los votantes.

3.- Morena fue barrido electoralmente al continuar su receta de condicionamiento de programas sociales y acarreos. Ariadna Montiel fue trasladada de la Secretaría del Bienestar para empatar los padrones de “apoyos sociales” con los de su partido, y en Coahuila no funcionó. Entre la pérdida de popularidad presidencial y desgaste de la marca guinda por los señalamientos de los presuntos vínculos con el crimen de algunos de sus destacados dirigentes, el buen gobierno de Jiménez y el ánimo combativo de Moreno Cárdenas, se anuló del mapa político a Andy López Beltrán… que ya se percibía presidenciable para 2030.

4.- El PAN de Jorge Romero y MC de Dante Delgado perdieron su registro en ese estado. Sería ridículo que minimizaran esa derrota, pues indica dos realidades: la polarización del electorado, y la relevancia que tendrán las alianzas opositoras en 2027.

5.- EL PRI no puede soltar campanas al vuelo. Es un triunfo, pero sería un error pensar que sus rivales no buscaran el revire: desde las impugnaciones en un INE y un Tribunal Electoral colonizado por el oficialismo para arrebatar el triunfo priista, hasta recomposición estratégica para las elecciones de 2027. Morena está lejos de haberse desmoronado. PAN y MC tendrán que definir si toman o no alianzas electorales. Y, lo más relevante: en votaciones masivas, poco margen queda para los chanchullos y manipulación.

Agencias Olinia. Hay temas aún muy complejos a esclarecer sobre el diseño y manufactura de los vehículos eléctricos Olinia, como el contrato asignado a la compañía de telefonía Rocketel propiedad de Adrián Aguirre Palme que, conforme al periodista Jorge García Orozco, vive en Park City Utah fabricando elevadores machuchones para ski… o que el contenido nacional de las nuevas unidades sea sólo del 50 por ciento, muy por debajo del estándar T-MEC del 75 por ciento.

Pero uno crucial que aún no esclarece el sabio Roberto Capuano Tripp, encargado de Olinia: cuántas y en dónde se instalarán las agencias de venta y servicio posventa, su costo y su capacidad de atender desperfectos, guamazos y compra de refacciones que solicite el cliente. ¿A lado de sucursales del Banco del Bienestar, adjunto a tiendas SuperISSSTE?

Actualmente la mitad del valor utilitario de un auto está en el servicio posventa. Ojo.