Amenaza 1.er ciclón tropical en el Golfo a NL y Tamaulipas

AUTORIDADES FEDERALES y estatales pusieron en marcha acciones preventivas ante la posible formación del primer ciclón tropical de la temporada en el Golfo de México, fenómeno que mantiene la vigilancia por precipitaciones intensas en Nuevo León y Tamaulipas.

En tanto, en Veracruz, el Gobierno federal estableció un Centro de Coordinación Permanente para atender eventuales inundaciones, derrumbes y afectaciones en comunidades vulnerables durante esta temporada.

El potencial ciclón tropical uno quedó ubicado a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, y a igual distancia al suroeste de Corpus Christi, Texas. Registró vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 y avance hacia el noreste a nueve kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

75 A 150 milímetros de lluvia se esperan en ambas entidades

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que las bandas nubosas del fenómeno pueden dejar entre 75 y 150 milímetros de lluvia en Nuevo León y Tamaulipas. El pronóstico incluye viento de 20 a 30 kilómetros por hora y oleaje de uno a dos metros en la costa tamaulipeca.

Ante ese escenario, la CNPC advirtió que las lluvias pueden provocar deslaves, crecida de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de ambas entidades. La dependencia pidió atender avisos oficiales, evitar el cruce de corrientes, conducir con precaución y asegurar objetos en exteriores.

En EU se pronostica que el sistema se fortalezca, posiblemente hasta convertirse en la tormenta tropical Arthur al mediodía de este miércoles, frente a costas de Texas y Luisiana, aunque podrían experimentar condiciones de tormenta tropical, incluso si el sistema no recibe oficialmente un nombre.

Sin embargo, se prevé que Arthur tenga una vida relativamente corta. Los modelos meteorológicos indican que durante la madrugada de mañana 18 de junio perderá intensidad y volverá a degradarse a depresión tropical mientras toca tierra en el sureste de Estados Unidos.