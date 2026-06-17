IMSS Bienestar suma la IA a servicios de salud; inauguran quirófano inteligente en Hospital de Xoco

Como parte de los trabajos para garantizar la justicia social en el acceso a la salud, el IMSS Bienestar presentó las incorporaciones tecnológicas de diversos dispositivos e incluso la inteligencia artificial, para la prestación de servicios a la población.

En conferencia de prensa presidencial, el director general Alejandro Svarch presentó la operación de los mastógrafos con IA que ya operan en el Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México.

“La inteligencia artificial no sustituye al médico, lo acompaña y fortalece las capacidades operativas. Es una unidad modelo para nosotros, opera bajo un principio de acto único donde una misma unidad hacemos tamizaje poblacional, diagnóstico, confirmación diagnóstica, incluso molecular, tratamiento, rehabilitación y alta”, explicó.

Hasta ahora, comentó que más de 500 mujeres ya han sido atendidas, sin importar si cuentan o no con seguridad social.

Adelantó que en diciembre se buscará abrir un nuevo espacio hospitalario con este objetivo en la Unidad La Pastora.

Otro avance fue la incorporación de quirófanos inteligentes, como el que hay en el Hospital General de Jiutepec, Morelos, que permiten realizar más cirugías en menos tiempo, la reducción de la recuperación postquirúrgica y menor riesgo de complicaciones.

A esto se suma una red de robots quirúrgicos en los hospitales públicos para “democratizar el acceso a la tecnología”, ya que comentó que en otros momentos únicamente se contaba con estos dispositivos en el sector privado.

Destacó la renovación al área de urgencias en el Hospital General de Xoco, que ya es considerado como uno de los mejores en América Latina, con innovaciones como un tomógrafo móvil, un microscopio especialziado para neurocirugía, un sistema de rayos X digital, una máquina de anestesia, entre otros.

“La verdad es impresionante. Es el centro de urgencias más importante de América Latina en este momento por la incorporación y la ampliación que apostó la presidenta a hacer a este hospital”, dijo.

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FGR