Atlixtac tendrá nuevo Hospital IMSS-Bienestar tras acuerdo histórico

La coordinación entre los gobiernos federal y de Guerrero concretó el proyecto para el nuevo Hospital IMSS-Bienestar en Atlixtac.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo un encuentro con habitantes de las distintas comunidades del municipio de Atlixtac, acompañada por el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, con el propósito de escuchar de manera directa las inquietudes de la población y dar seguimiento a los acuerdos encaminados a fortalecer la atención médica y el bienestar de las familias de la región Montaña.

Durante la reunión, la mandataria estatal destacó la disposición al diálogo mostrada por las comunidades y reiteró que la comunicación directa, el respeto y la construcción de consensos son fundamentales para atender las demandas ciudadanas y avanzar en soluciones que beneficien a la población.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar, durante el encuentro con habitantes de Atlixtac. ı Foto: IMSS - Bienestar / Gobierno Guerrero

Como resultado de la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Guerrero, se confirmó la construcción del nuevo Hospital IMSS-Bienestar en Atlixtac, una obra largamente esperada por las familias de la Montaña y que permitirá ampliar y mejorar el acceso a servicios de salud dignos y de calidad para miles de habitantes de la región.

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Evelyn Salgado reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha mantenido una estrecha coordinación con el Gobierno de Guerrero para impulsar acciones y proyectos prioritarios en favor de las regiones que históricamente han requerido mayor atención.

“La coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Guerrero nos permite dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo y seguir impulsando acciones que transformen la vida de las y los guerrerenses”, expresó.

La gobernadora señaló que gracias a la voluntad de todas las partes involucradas fue posible privilegiar el entendimiento y avanzar mediante el diálogo, fortaleciendo los acuerdos que contribuirán al desarrollo de Atlixtac y de la región Montaña.

Asimismo, reiteró que su administración continuará trabajando de manera cercana a la población, escuchando sus necesidades y construyendo soluciones de manera conjunta con las autoridades federales.

Finalmente, destacó que la coordinación institucional, la sensibilidad social y el compromiso de poner al pueblo en el centro de las decisiones seguirán siendo la base para consolidar la transformación y el bienestar de las familias guerrerenses, particularmente a través de proyectos estratégicos como el nuevo Hospital IMSS-Bienestar de Atlixtac.

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