Guerrero vive un domingo turístico con gran afluencia y proyección internacional

Turistas disfrutan de las playas de Acapulco, que registró niveles de ocupación superiores al 96% en su zona tradicional este fin de semana.

Este domingo, el Hogar del Sol brilla con fuerza y confirma el gran momento que vive el turismo en Guerrero, reflejado en una notable afluencia de visitantes en sus principales destinos, de acuerdo con información del secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco.

En Acapulco, la ocupación hotelera alcanza un sólido 76.5%, destacando de manera especial la Zona Dorada con un impresionante 96.4%, lo que da muestra de la preferencia y confianza de los turistas; le siguen la Bahía Histórica con 78.0% y la zona Diamante con 46.7%, consolidando al puerto como uno de los destinos favoritos del país.

Taxco de Alarcón muestra una recuperación significativa en el flujo de visitantes, alcanzando un 60.5% de actividad turística. ı Foto: Gobierno Guerrero

El dinamismo turístico también se extiende a otras regiones del estado, en donde Ixtapa-Zihuatanejo registra una ocupación de 67.4%, mientras que Taxco alcanza 60.5%, reflejando un crecimiento significativo de 28 puntos porcentuales; por su parte, La Unión reporta un 45.1%, contribuyendo al fortalecimiento de la actividad turística en la entidad.

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En conjunto, Guerrero promedia una ocupación hotelera del 70.7%, cifra que refleja el atractivo y preferencia de sus destinos, además del esfuerzo coordinado para ofrecer experiencias de calidad a quienes lo visitan.

La infraestructura turística de Guerrero se fortalece de cara a la próxima edición del Tianguis Turístico de México 2026. ı Foto: Gobierno Guerrero

Este escenario positivo es resultado del impulso decidido que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha brindado al sector turístico en todo el estado, promoviendo el fortalecimiento de los destinos, la diversificación de la oferta y la proyección de Guerrero en mercados nacionales e internacionales.

Con este panorama, Guerrero consolida su presente y se proyecta con fuerza hacia el futuro, alistándose para el Tianguis Turístico de México 2026, donde la calidez de su gente, el brillo de sus destinos y la riqueza de sus experiencias volverán a conquistar a visitantes de todo el mundo.

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