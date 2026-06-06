Vinculan a proceso a Jesús ‘N’, alcalde de Cuautla, por el delito de delincuencia organizada

Un juez federal vinculó a proceso a Jesús “N”, quien hasta su detención ejercía como presidente municipal de Cuautla, Morelos, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

Medios nacionales reportaron que, en la audiencia celebrada este fin de semana, se resolvió la vinculación a proceso de Jesús “N”, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara pruebas relacionadas con investigaciones en curso sobre diversos presidentes municipales en Morelos.

Jesús "N", presidente municipal detenido de Cuautla, Morelos. ı Foto: Cuartoscuro.

Así, la resolución fue obtenida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la cual, además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Jesús “N” fue detenido el 30 de mayo como parte de la llamada Operación Enjambre, por la cual han detenido a alcaldes y funcionarios en activo por presuntas actividades ilícitas.

La captura ocurrió en el fraccionamiento Costa Azul en Acapulco, Guerrero, luego de que el presidente municipal pasara 10 días prófugo de la justicia.

🚨Se vinculó a proceso a Jesús Corona, presidente municipal de Cuautla, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. pic.twitter.com/BjcbrmG6A8 — Azucena Uresti (@azucenau) June 6, 2026

Mientras que fue el miércoles 3 de junio cuando un juez de Control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Sonora determinó la medida cautelar de prisión preventiva contra el presidente municipal detenido de Cuautla.

Por lo anterior, Jesús “N” permanecerá encerrado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11 “CPS Sonora”, ubicado en Hermosillo.

Vinculan a Jesús “N” con “El Barbas”, líder regional del CDS

De acuerdo con investigaciones previas a la captura de Jesús “N”, el presidente municipal detenido de Cuautla habría estado ligado con el líder delictivo “El Barbas”, presunto líder regional del Cártel de Sinaloa con presencia en la región oriente de Morelos.

Según estas investigaciones, el detenido habría sostenido reuniones periódicas con dicho líder criminal, además de que se registraron varias denuncias ciudadanas en contra suya, por la supuesta existencia de una red sistemática de extorsión y cobro de piso.

Como lo publicó La Razón de México en su edición impresa del jueves, fue durante la administración de Jesús “N” en Cuautla, Morelos, cuando el municipio alcanzó su punto máximo de inseguridad.

Según datos recogidos por el reportero Alan Gallegos de este medio, durante la gestión del presidente municipal detenido, Cuautla se colocó a la cabeza nacional por la incidencia de extorsión.

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