Alcalde detenido colocó a Cuautla a la cabeza de extorsión en el país

AL EXEDIL (izq.), en imagen de archivo, se le asocia con Los Rojos, pero también con el Cártel de Sinaloa, al aparecer en un video con el presunto jefe de plaza Júpiter Araujo, El Barbas

La inseguridad en el municipio de Cuautla, Morelos, alcanzó su punto máximo durante la administración de Jesús Corona Damián, alcalde detenido el sábado pasado por su presunta vinculación con actividades de delincuencia organizada.

Particularmente, el segundo municipio de mayor relevancia económica y poblacional en Morelos se colocó a la cabeza nacional por la incidencia de extorsión, con un crecimiento explosivo de 10 veces.

Cuautla se convirtió en el primer lugar nacional en ese ilícito. En 16 meses del gobierno de Corona Damián, que transcurrieron de enero de 2025 a abril de 2026, se abrieron 347 carpetas de investigación por episodios vinculados a dicho delito, un escalamiento mayor si se compara con el mismo periodo inicial del trienio anterior, cuando hubo registro de 35 casos.

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El Tip: CON UNA TASA de 13.36 casos por cada 100 mil habitantes y 25 carpetas de investigación, la localidad es la segunda con mayor incidencia de violación a nivel nacional.

OLA CRIMINAL. Además, cifras del Observatorio Nacional Ciudadano muestran que, al comparar 2024 —año en el que el panista tomó protesta— con 2025, ocho delitos de alto impacto tuvieron igualmente un crecimiento.

Los delitos que se dispararon fueron precisamente la extorsión, pero además secuestro, robo con violencia, robo a casa habitación, robo a transeúnte, violencia familiar, narcomenudeo y lesiones dolosas.

Al comparar el último año con 2024, el delito de secuestro pasó de un caso a tres, lo que supone un aumento de 200 por ciento. De igual manera, el robo con violencia registró 207 casos y en 2025 se reportaron 547, mientras que el robo a casa se colocó en 214 denuncias, mientras que el año previo fueron 157.

El robo a transeúnte también tuvo un ascenso, pues pasó de 71 a 121 casos; la violencia familiar fue de 712 a 824; el narcomenudeo, de 95 a 263, y las lesiones dolosas, de 128 a 203 denuncias.

LA TRANQUILIDAD PERDIDA ı Foto: Especial

CERCANÍA CON JÚPITER. Jesús Corona Damián fue detenido el sábado pasado en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Fiscalía General de la República, en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión y del Operativo Enjambre.

La captura del alcalde de Cuautla ocurrió días después de que autoridades federales informaran sobre otras detenciones en Morelos relacionadas con la misma operación. El 20 de mayo fueron aprehendidos funcionarios y exfuncionarios locales en distintos municipios de la entidad, como parte de las investigaciones federales para localizar casos de corrupción.

Las indagatorias contra Corona Damián tomaron fuerza en febrero de 2025, cuando apareció en un video reunido con Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, identificado por las autoridades como líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos.

En las mismas imágenes aparece Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, también aprehendido. En aquella ocasión, tras la publicación de la grabación, el presidente municipal de Cuautla negó tener vínculos con el crimen organizado y dijo no tener “nada que ocultar”.

88 carpetas de investigación van este año, de enero a abril

INESTABILIDAD. Jesús Corona Damián gobernó el municipio de Cuautla durante dos periodos. Su primer mandato como candidato del PAN se dio en el trienio 2018-2021. Al concluir su periodo de gestión, buscó la reelección, pero fue derrotado por el candidato de Morena, Rodrigo Arredondo.

Para los comicios de 2024 apareció en la boleta electoral como propuesta de la coalición entre PRI, PAN, PRD y RSP, y ganó la contienda con 23 mil 188 votos contra 18 mil 438 sufragios obtenidos por el abanderado de Morena, quien tenía intención de repetir en el cargo.

Desde entonces, su gestión había estado en entredicho. La inseguridad en el municipio quedó mayormente expuesta con el constante cambio de titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues desde 2024 hasta mayo de 2026, el municipio de Cuautla tuvo cinco encargados del área, la cual es clave para el combate de la criminalidad en la región.

El primero fue Israel Nieto Pliego, quien permaneció en el cargo al inicio de la administración de Jesús Corona en enero de 2025, pero fue destituido en abril de ese año; José Fransico Delgadillo Cadena fue nombrado en abril de 2025, aunque solamente duró en el puesto tres meses, luego de no aprobar los mecanismos de control de confianza.

Tras la salida de Delgadillo Cadena, Rubén Sánchez Rivera fue el nuevo encargado de la seguridad, hasta mayo de 2026, cuando llegó el coronel Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, quien sólo estuvo unos días.

Más recientemente, la síndica procuradora en funciones de presidenta de Cuautla, Nancy Echeverría, nombró a Emanuel Nieto Sotelo como nuevo encargado de la seguridad municipal.

LA HIJA TEME. Al escándalo del exmunícipe se agregó ayer un ingrediente, al darse a conocer que Diana Laura Corona, hija de Jesús Corona Damián, promovió un amparo y obtuvo una suspensión provisional de un juez federal contra toda orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación o comparecencia librada en su contra.

Hasta el 20 de mayo, Diana Laura fungía como presidenta del Sistema DIF municipal de Cuautla, para el periodo 2025-2027; sin embargo, desapareció de la escena pública el mismo día que fuerzas federales y castrenses ejecutaron seis de 10 órdenes de aprehensión como parte del Operativo Enjambre.

Mientras tanto, un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra el exalcalde de Cuautla, por lo cual permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Sonora.