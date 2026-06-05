Evelyn Salgado inaugura la rehabilitación integral del Polideportivo de Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda moderniza más de 80 mil metros cuadrados del Polideportivo de Chilpancingo.

Con una inversión integral para la rehabilitación de todas sus áreas deportivas, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, inauguró la modernización del Polideportivo de Chilpancingo, una obra que beneficiará a más de 283 mil habitantes de la capital del estado y que busca fortalecer el desarrollo de niñas, niños y jóvenes a través del deporte.

Durante el acto inaugural, la mandataria estatal afirmó que invertir en infraestructura deportiva significa generar oportunidades, fortalecer el tejido social y sembrar esperanza para las nuevas generaciones.

“Cuando invertimos en deporte, estamos construyendo futuro y esperanza, con el deseo de formar los atletas que sigan poniendo muy en alto el nombre de Guerrero“, expresó Evelyn Salgado.

TE RECOMENDAMOS: Vive la pasión del futbol Salomón Jara inaugura Mundial Social 2026 en el Parque Primavera en Oaxaca

El Polideportivo renace como un semillero para los atletas que pondrán en alto el nombre de Guerrero. ı Foto: Especial.

Evelyn Salgado transforma 80 mil metros cuadrados de espacio deportivo

La intervención del Polideportivo, logró transformar más de 80 mil 300 metros cuadrados de infraestructura deportiva, convirtiéndose en un espacio moderno, accesible y funcional para atletas, estudiantes y familias de Chilpancingo.

Entre las obras realizadas destacan la rehabilitación de las canchas de pádel, las cuales serán de uso gratuito para la población; la renovación de la cancha y estadio de futbol, la rehabilitación de las canchas de futbol soccer, la modernización de la pista de atletismo y de jogging, así como el techado de la cancha de basquetbol.

Además, se instalaron sistemas de iluminación solar con paneles fotovoltaicos, se rehabilitó la cancha de tiro con arco, los módulos sanitarios, la cafetería y el área de albercas, mejorando integralmente las condiciones para la práctica deportiva.

La gobernadora destacó que cada espacio recuperado representa una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes crezcan en entornos saludables y encuentren en el deporte un camino de disciplina, esfuerzo y superación personal.

“Hoy este Polideportivo renace como un símbolo de transformación, un espacio moderno, digno y accesible para todas y todos. Cuando invertimos en deporte no solamente construimos canchas o rehabilitamos instalaciones; estamos construyendo comunidad, bienestar y esperanza“, señaló la gobernadora.

¡El Polideportivo Chilpancingo vuelve a brillar! ⚽🏃‍♀️



Hoy entregamos la rehabilitación integral de este importante espacio deportivo, proyecto con el que recuperamos más de 80 mil metros cuadrados para las familias y deportistas, que ya disfrutan de instalaciones dignas y… pic.twitter.com/dvwyQz81sb — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) June 6, 2026

Polideportivo de Chilpancingo contribuirá a fomentar hábitos saludables

Ante estudiantes y deportistas de diversas instituciones educativas y clubes deportivos, Salgado Pineda realizó la entrega oficial de las instalaciones, resaltando que este espacio contribuirá a fomentar hábitos saludables, el trabajo en equipo y la convivencia comunitaria.

Al evento asistieron la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Urióstegui García, así como el diputado Héctor Suárez Basurto y la diputada Violeta Martínez Pacheco.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR