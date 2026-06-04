Fortalecen el saneamiento en Petatlán

CON EL PROPÓSITO de fortalecer la infraestructura básica del municipio de Petatlán en la Costa Grande de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado inauguró la primera etapa de la construcción del Sistema de Saneamiento, en la que se invirtieron más de 38 millones de pesos, en beneficio de casi 24 mil habitantes.

Anunció también que su administración ya autorizó un presupuesto de 19 millones de pesos para dar continuidad a la segunda etapa de esta acción, lo que se sumará a la inversión municipal, dando un total de 24 millones. Salgado Pineda subrayó que seguirán las obras de beneficio comunitario, para responder y cumplir su compromiso con los guerrerenses.

La mandataria dio a conocer que, para este año, se iniciarán los trabajos para la rehabilitación del drenaje sanitario en los puntos más críticos de la cabecera municipal, priorizando con ello el bienestar y la salud de los habitantes de Petatlán.

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Por ello, puntualizó que cuando existe coordinación, trabajo en equipo y mezcla de recursos, se generan obras de gran impacto. “No es lo mismo trabajar un solo gobierno, que estemos ahí solitos, trabajando, invirtiendo, a que contemos con el apoyo de los gobiernos municipales, como es en el caso de Petatlán”.

En tanto, el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, explicó que esta planta está equipada para una capacidad de 50.76 litros por segundo, cumpliendo con lo dispuesto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). “Estamos seguros que dará un excelente servicio”, añadió.

A nombre de los beneficiarios, Santiago Arturo Torres Barrera, agradeció a la gobernadora por su apoyo incondicional, lo que permitió concluir esta primera etapa. “Reciba el agradecimiento sincero de los habitantes del municipio de Petatlán, donde siempre será recibida con mucho cariño y respeto”, concluyó.