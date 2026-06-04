Guerrero consolida liderazgo minero nacional con inversión, empleo y desarrollo: Evelyn Salgado.

Al inaugurar las actividades del Foro Guerrero Minero 2026, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reafirmó el compromiso de su administración con una minería moderna, responsable y comprometida con el bienestar compartido, destacando a esta industria como una de las actividades económicas más importantes para el desarrollo del estado.

Ante representantes del sector empresarial, académico y gubernamental, la mandataria estatal señaló que la minería es una industria estratégica para Guerrero, al aportar cerca del 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, generar más de 31 mil 500 empleos directos e indirectos y producir una derrama económica superior a los 13 mil millones de pesos anuales.

“En Guerrero creemos en una minería moderna, responsable y comprometida con el bienestar compartido. Una minería que genera valor económico, atrae inversión y fortalece el desarrollo social de las comunidades donde tiene presencia”, expresó.

Evelyn Salgado destaca actividad minera de Guerrero

Salgado Pineda destacó que la actividad minera representa la segunda fuerza económica más importante de la entidad, impulsando oportunidades de desarrollo regional, empleos especializados y cadenas de suministro cada vez más competitivas.

Asimismo, subrayó que Guerrero mantiene una posición privilegiada dentro de la industria minera nacional, al formar parte de los cinturones auríferos más importantes del país y ocupar actualmente el tercer lugar nacional en producción de oro.

La gobernadora reiteró su disposición para seguir fortaleciendo la colaboración entre empresas, comunidades, instituciones académicas y gobierno, con el objetivo de impulsar la innovación, promover la sustentabilidad y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones.

En Acapulco inauguramos el Tercer Foro Guerrero Minero 2026: Crecimiento que Transforma. Este espacio reúne a representantes del sector minero, empresarial y académico, fomentando el intercambio de experiencias, la innovación y el impulso a una de las actividades económicas más… pic.twitter.com/6W4nOQP3WE — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) June 4, 2026

Durante el evento, representantes de empresas mineras reconocieron el respaldo institucional brindado por el gobierno estatal para generar condiciones de estabilidad y confianza que favorecen la inversión y el crecimiento del sector.

El vicepresidente de Torex Gold/Minera Media Luna, Faysal Rodríguez Valenzuela, destacó que la certidumbre y estabilidad promovidas por la administración estatal han sido factores fundamentales para mantener y ampliar las inversiones en Guerrero.

Foro Guerrero Minero 2026 refleja una visión compartida

Por su parte, el director general de Industrias Peñoles, Rafael Rebollar González, señaló que el Foro Guerrero Minero 2026 refleja una visión compartida para fortalecer el desarrollo económico mediante una minería responsable, competitiva y comprometida con el bienestar de las comunidades.

El encuentro, que se desarrolla los días 4 y 5 de junio en Acapulco, reúne a representantes de los sectores gubernamental, empresarial, académico y social con el propósito de promover la integración de empresas guerrerenses a la cadena de proveeduría minera, fortalecer el desarrollo regional sostenible y generar espacios de intercambio de conocimientos mediante conferencias, mesas de análisis y talleres especializados.

Al concluir el acto, la gobernadora encabezó el corte de listón inaugural del Foro Guerrero Minero 2026, consolidado como uno de los espacios más importantes para el impulso y fortalecimiento de esta actividad estratégica en la entidad.

Asistieron, la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; la directora general de la Cámara Minera de México, Karen Lucía Flores Arredondo; el presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalúrgicas y Geólogos de México, Rubén de Jesús del Pozo Mendoza; la diputada local, Citlalli Téllez Castillo; la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo; el gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales y Comunitarias de Heliostar Metals, Gonzalo González Valdovinos; el director general de Luca Mining Corp., Rubén Alvidrez Ortega; el vicepresidente de Equinox Gold Corp., Armando Fausto Ortega Gómez, así como invitados especiales.

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JVR