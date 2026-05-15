Evelyn Salgado mantiene despliegue operativo con Federación en la Montaña Baja

Chilpancingo — La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde revisó el reforzamiento de las Bases de Operaciones Interinstitucionales desplegadas en la región de la Montaña Baja, con el objetivo de continuar garantizando la seguridad, atención y estabilidad en las localidades de esta zona.

También se presentaron los avances y acciones que se mantienen en la región; información que se compartió de manera virtual con el Gabinete de Seguridad Federal que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, procurando la coordinación estrecha y permanente por la paz y la tranquilidad de Guerrero.

Evelyn Salgado Pineda puntualizó que, hasta este momento, se descartan nuevos ataques en la región y se mantiene presencia permanente de las fuerzas de seguridad, fortaleciendo las labores de vigilancia, atención y proximidad con la población.

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Asimismo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda revisó el operativo conjunto que se desarrolla en Acapulco y en distintos tramos de la Autopista del Sol, para brindar seguridad y acompañamiento a las y los visitantes que arriban este fin de semana al puerto, con especial atención a motociclistas.

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FGR