Volcadura del alcalde de Ahuatlán deja una persona muerta y tres heridos

El estado de salud del alcalde se reporta como grave

Un trágico accidente automovilístico se registró entre la noche del jueves 14 y la madrugada de este viernes 15 de mayo de 2026 en los límites del municipio de Epatlán, Puebla. El percance vial dejó como saldo a una funcionaria municipal sin vida y al presidente municipal de Ahuatlán, Baldomero Lezama León, gravemente herido junto a sus dos hijas.

Los hechos ocurrieron a la altura de la compuerta de la laguna de Epatlán, cerca de la entrada al campo de tiro “Bucaneros”.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta en la que viajaba el edil perdió el control, salió del camino y cayó en un barranco de aproximadamente cinco metros de profundidad.

El reporte del accidente se dio gracias a los automovilistas que vieron el coche volcado y avisaron a las autoridades. Lamentablemente, al llegar los cuerpos de auxilio, confirmaron que la mujer que estaba atrapada ya no tenía signos vitales. Se trataba de Elizabeth, de 37 años de edad, encargada del Registro Civil Municipal de Ahuatlán.

Su fallecimiento ha causado profunda consternación entre los habitantes de la región y la comunidad de funcionarios locales.

Reportan al alcalde y a sus hijas en estado grave

Aunque el presidente municipal sobrevivió al accidente, su condición se reporta como delicada. El edil, Baldomero Lezama León, sufrió múltiples fracturas, mientras que sus dos hijas menores, quienes también viajaban en el vehículo, resultaron con lesiones de consideración.

El personal de rescate brindó los primeros auxilios a los lesionados justo después del impacto. Posteriormente, los tres fueron trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital General de Izúcar de Matamoros debido a la gravedad de sus heridas.

🚑💥 Edil de Ahuatlán provoca tr4g3d¡4 presuntamente bajo el alcohol en #Epatlán❕



Una escena de horror se vivió la noche de este jueves en los límites de Ahuatlán y Epatlán, luego de que la camioneta Toyota Hilux gris del presidente municipal Baldomero Lezama León terminara al… pic.twitter.com/T8SQrlG3Pm — Curul Puebla (@CurulPuebla) May 15, 2026

Las primeras versiones recabadas por los elementos de la policía indican que el alcalde era quien conducía la camioneta al momento del percance.

Asimismo, se indaga la razón por la que el auto perdió el control y finalmente cayó, la situación que ya está siendo analizada mediante los peritajes correspondientes.

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla se encargó del levantamiento del cadáver e inició la carpeta de investigación correspondiente.

El objetivo de estas diligencias es esclarecer formalmente las causas del siniestro vial y establecer las responsabilidades legales que correspondan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.