Se refuerza seguridad en Huitzapula Norte y Sur con presencia interinstitucional

Atlixtac — Con la finalidad de garantizar la seguridad y la estabilidad en las localidades de Huitzapula Norte y Huitzapula Sur, pertenecientes al municipio de Atlixtac, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó, durante un diálogo con autoridades y habitantes de la región, sobre el reforzamiento de la Base de Operaciones Interinstitucionales que opera en esta zona de la Montaña baja.

Detalló que a estas acciones se incorporó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como elementos de la Policía Estatal del Gobierno del Estado de Guerrero, para fortalecer la presencia institucional y brindar mayor seguridad a las familias de ambas comunidades.

Durante este encuentro con autoridades civiles y mandos de seguridad, Rodríguez Cisneros explicó que, además de mantener presencia permanente en la localidad de Huitzapula Norte, se realizan recorridos de vigilancia en comunidades aledañas para fortalecer las condiciones de paz, atender de manera oportuna cualquier situación de riesgo y evitar la presencia de personas ajenas a la localidad.

El funcionario estatal destacó que, mediante esta coordinación entre el Gobierno del Estado de Guerrero y el Gobierno de México, se busca reforzar la tranquilidad y la protección de las y los habitantes del municipio de Atlixtac.

En este diálogo participaron también el delegado de Gobernación en la región Montaña, el coordinador regional de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el comandante del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.

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FGR