Descartan nuevos enfrentamientos en comunidades de Atlixtac; mantienen operativos de seguridad

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional refuerzan la seguridad en los caminos de Atlixtac.

El gobierno de Guerrero informó que no se han dado nuevos ataques ni enfrentamientos en las comunidades de Huitzapula Norte y Huitzapula Sur; además, se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad estatales y federales mediante acciones permanentes de vigilancia y prevención en esta zona de la Montaña.

Además, se fortaleció la seguridad en la Base de Operaciones Interinstitucionales instalada en la región, con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes mantienen recorridos constantes en las localidades y caminos aledaños.

De acuerdo con los primeros reportes, no se han registrado ningún hecho de irrupción, ni agresión en la zona; se mantiene la tranquilidad y la paz social, mientras la población realiza sus actividades de manera normal.

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El gobierno del estado destacó que estas acciones buscan disuadir cualquier situación de riesgo, evitar la presencia de personas ajenas a las comunidades y garantizar condiciones de tranquilidad para las y los habitantes del municipio de Atlixtac.

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