Tormenta tropical Amanda se forma en el Pacífico

La tormenta tropical Amanda se convirtió este miércoles 3 de junio de 2026 en el primer ciclón tropical nombrado de la temporada en el océano Pacífico, luego de que la depresión tropical Uno-E se fortaleciera mientras se desplaza lejos de las costas mexicanas.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema mantiene una trayectoria que no representa peligro para el territorio nacional. Sin embargo, los pronósticos indican que Amanda podría continuar fortaleciéndose durante las próximas horas e incluso alcanzar la categoría de huracán.

La formación de este fenómeno ocurre en el arranque de la temporada de ciclones tropicales 2026, que inició el 15 de mayo en el Pacífico y concluirá el próximo 30 de noviembre.

TE RECOMENDAMOS: Comunicación seguirá Claudia Sheinbaum abre puerta a nueva llamada con Trump tras tensiones con Estados Unidos

El reporte más reciente de la Conagua señala que la tormenta tropical Amanda se ubica a 2 mil 335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta las siguientes características:

Vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora

Rachas de hasta 65 kilómetros por hora

Desplazamiento hacia el oeste a 6 kilómetros por hora

Las autoridades meteorológicas indican que su ubicación y trayectoria mantienen al fenómeno alejado del territorio mexicano, por lo que actualmente no genera efectos directos sobre el país.

Antes de alcanzar la categoría de tormenta tropical, el sistema fue identificado como depresión tropical Uno-E, la primera de la temporada en la cuenca del Pacífico oriental.

Además de Amanda, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos mantienen vigilancia sobre otra zona de baja presión que podría desarrollarse frente a las costas del sur de México.

Según los pronósticos, se prevé la formación de un sistema al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La probabilidad de desarrollo ciclónico de este fenómeno alcanzó el 50% para los próximos siete días.

En caso de evolucionar hasta convertirse en tormenta tropical, recibiría el nombre de Boris, convirtiéndose en el segundo ciclón nombrado de la temporada 2026 en el Pacífico.

Asimismo, la Conagua informó sobre otra zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán, con una probabilidad de desarrollo ciclónico del 20% durante los próximos siete días.

Las proyecciones oficiales indican que durante la temporada de ciclones tropicales de 2026 podrían formarse entre 18 y 21 sistemas en el océano Pacífico.

De ese total, entre cuatro y cinco podrían alcanzar las categorías 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

Para el océano Atlántico, las autoridades estiman la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales durante la temporada que comenzó oficialmente el 1 de junio.

Los organismos meteorológicos consideran que ambas cuencas podrían registrar una actividad superior al promedio histórico.

Te puede interesar

Huracanes 2026: lista de nombres de todos los ciclones tropicales de la temporada

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR