Suman 17 muertos por temperaturas extremas

El calor extremo que azota gran parte del territorio nacional ha comenzado a cobrar una factura mortal. De acuerdo con el más reciente Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud, hasta el 27 de mayo se han registrado 17 defunciones asociadas al golpe de calor en México y 660 casos relacionados con las altas temperaturas: 215 de deshidratación, 410 de insolación y 35 quemaduras.

Las autoridades reportaron que la letalidad de las altas temperaturas alcanzó 2.57 por ciento, mientras mantienen las alertas porque podrían superar los 40 grados en diversas regiones del país.

El reporte oficial señaló que las defunciones se distribuyeron en 12 entidades. Chiapas y Veracruz encabezan la lista con tres fallecimientos cada uno, seguidos por Baja California con dos casos. También se registraron muertes en Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, con un deceso en cada estado.

TE RECOMENDAMOS: Acentúa UNAM la prevención Aconsejan reforzar medidas sanitarias rumbo al Mundial

El Dato: Expertos de la UNAM advirtieron que las altas temperaturas son un riego para transmitir dengue y sarampión.

La dispersión geográfica de los casos evidencia que el riesgo no se limita a una sola región, sino que afecta tanto al norte como al centro y sureste del país.

Especialistas en salud pública advirtieron que el golpe de calor representa una emergencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura interna, lo que provoca un aumento peligroso que puede derivar en daños neurológicos, insuficiencia orgánica e incluso la muerte.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dolor de cabeza intenso, piel seca y caliente, ausencia de sudoración, sed excesiva, respiración acelerada, sensación de falta de aire, pulso rápido, mareos, confusión, náuseas y vómitos.

Los grupos más vulnerables son niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que realizan actividades al aire libre durante largas jornadas bajo el sol.

La doctora Laura Mendoza Hernández, médica internista y especialista en salud pública, explicó que el golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde su capacidad para regular la temperatura corporal.

“Muchas personas creen que basta con sentir sed para saber que necesitan hidratarse, pero cuando aparece, el cuerpo ya comenzó a perder líquidos. El golpe de calor puede desarrollarse rápidamente y convertirse en una emergencia médica potencialmente mortal”, señaló.

Indicó que adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades cardiovasculares, diabéticos y trabajadores expuestos al sol enfrentan mayores riesgos durante las ondas de calor.

Por su parte, el medico José Luis Ramírez advirtió que el aumento de casos registrados en el país refleja una tendencia que podría agravarse en los próximos años.

DEFUNCIONES ı Foto: Especial

“Estamos observando temporadas de calor más intensas y prolongadas. La población debe entender que el golpe de calor no es un padecimiento menor; puede causar daño cerebral, insuficiencia renal y fallas orgánicas si no se atiende de manera inmediata”, explicó.

Detrás de las cifras oficiales existen historias de personas que han vivido en carne propia los efectos de las temperaturas extremas. María González, comerciante ambulante de 48 años en Veracruz, recordó el día en que sufrió un evento de este tipo mientras trabajaba bajo el sol.

“Sentí que me faltaba el aire, me mareé y empecé a ver borroso. Pensé que era cansancio, pero de repente ya no podía mantenerme de pie. Desde entonces siempre llevo agua y trato de descansar en la sombra”, relató.

Una experiencia similar vivió Roberto Sánchez, trabajador de la construcción en Chiapas. “Estábamos trabajando cerca del mediodía cuando sentí una presión muy fuerte en la cabeza. Después vinieron las náuseas y la desorientación. Mis compañeros notaron que estaba muy confundido y llamaron a emergencias. Los médicos me dijeron que llegué a tiempo”, recordó.

Para ambos, la experiencia cambió la manera en que enfrentan las altas temperaturas durante la jornada laboral.