‘Cuenta con el pueblo de Tamaulipas’, expresa Américo Villarreal a Claudia Sheinbaum

Más de 20 mil personas se congregaron en el Recinto Ferial de Ciudad Victoria para manifestar su apoyo al proyecto de transformación nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con el pueblo de Tamaulipas; estamos celebrando y estamos de fiesta, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el respaldo de miles de tamaulipecos y tamaulipecas que corearon juntos el grito de “¡Claro que se puede!”.

Desde el Teatro del Pueblo, en el Recinto Ferial de esta capital, y en un enlace virtual hasta el Monumento a la Revolución, el gobernador, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, aseguró que Tamaulipas está sumado a una presidenta humanista, que ve por nuestra nación, por la unidad y por el bienestar de nuestra gente.

El gobernador Américo Villarreal Anaya y la doctora María de Villarreal encabezaron el masivo enlace virtual desde la capital de Tamaulipas. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

“Aquí, en un hecho inédito, los 43 municipios de Tamaulipas, más de 20 mil tamaulipecos y tamaulipecas, estamos reunidos para escuchar este gran mensaje humanista, de unidad, soberanía, libertad, independencia y progreso social para todos", expresó.

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Agregó que, a dos años del inicio del segundo piso de la transformación, Tamaulipas está presente. “Usted, gran presidenta, cuenta con el pueblo de Tamaulipas”, reiteró.

Desde temprana hora, miles de tamaulipecos y tamaulipecas siguen con entusiasmo el evento, ondean banderas de México y muestran mensajes de apoyo y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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