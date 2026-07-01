El actor y activista Danny Glover, conocido principalmente por interpretar a un policía afable en la franquicia Arma Letal, reveló que padece Alzheimer.

El cuatro veces nominado a los premios Emmy, que cumplirá 80 años el 22 de julio, declaró a Today y a la revista People que le diagnosticaron la enfermedad progresiva y destructora de la memoria hace tres años.

Danny Glover, actor de ‘Arma Letal’, revela que padece Alzheimer

“Todavía no acepto en mi mente todas las partes”, dijo a la revista People Danny Glover. “Hay momentos que sigues recordando y que validan el hecho de que puedes recordar cosas. Y hay momentos que nunca olvidaré”, agregó el actor.

Más de 6 millones de personas en Estados Unidos y millones más en todo el mundo padecen Alzheimer, la forma más común de demencia.

El Alzheimer provoca pérdida progresiva de memoria, desorientación y dificultades para poder comunicarse. Con el tiempo, la enfermedad podría afectar la capacidad de realizar tareas cotidianas del histrión de Arma Letal, alterar el juicio y la conducta.

El histrión Danny Glover, en la exresidencia presidencial. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Una carrera artística prolífica y activismo

El actor Danny Glover obtuvo cuatro nominaciones a los premios Emmy y un Oscar honorífico en 2022. Otros premios que recibió incluyen galardones de la NAACP y Black Entertainment Television. Además, recibió nominaciones del Screen Actors Guild.

El histrión estadounidense también fue embajador de buena voluntad para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde 1998 hasta 2004. El programa se centra en la pobreza, la enfermedad y el desarrollo económico en África, América Latina y el Caribe.

Danny Glover también tuvo papeles protagónicos en películas como El color púrpura (The Color Purple), Predator 2 y Operación Elefante (Operation Dumbo Drop).

Del mismo modo, participó dando vida a personajes secundarios destacados en cintas como Silverado, Witness, A Rage in Harlem, Dreamgirls, Shooter, Death at a Funeral, Beyond the Lights, Saw, Sorry to Bother You, The Last Black Man in San Francisco, The Dead Don’t Die, Lonesome Dove, Jumanji: El Siguiente Nivel y The Naughty Nine.

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