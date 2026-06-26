Nijiro Murakami, actor de Alice in Borderland, es investigado por agredir a su ex

El actor japonés Nijiro Murakami, quien saltó a la fama por su participación en la serie Alice in Borderland de Netflix, se encuentra bajo investigación por una supuesta agresión en contra de una expareja, de acuerdo con los reportes de medios locales japoneses.

Investigan a actor japonés por agresión

Según informó el diario Nikkan Sports, los hechos habrían ocurrido entre marzo y mayo de 2024 en la vivienda del actor ubicada en el distrito de Shibuya en Tokio. Según el medio, la mujer sufrió lesiones en al menos cuatro incidentes diferentes durante el periodo.

O ator japonês Nijiro Murakami, conhecido por seu papel em ‘Alice in Borderland’, foi acusado pela promotoria japonesa de agressão.



Segundo as acusações, ele teria agredido sua ex-namorada, com quem morava, em quatro ocasiões, em sua residência localizada em Shibuya, ao longo… pic.twitter.com/d2ZNh79Swq — NPOMV | Zine (@npomvtt) June 26, 2026

Las lesiones incluyen puñetazos, tirones de cabello y golpes que habrían provocado que su cabeza impactara contra una ventana. Se sabe que además, las heridas habrían tardado alrededor de un mes en sanar.

Ella presentó una denuncia contra el actor y relató su versión de los hechos frente a las autoridades. La comisaría de Harajuku comenzó con la investigación, pero el caso fue remitido a la fiscalía para una revisión más profunda de los hechos.

“No cabe duda de que la lastimé”, comentó en el pasado Murakami sobre su relación con la mujer, aunque no han habido nuevas declaraciones por su parte de o de la agencia después de que el tema de la agresión saliera a la luz.

Hay que mencionar que recientemente, se anunció que Nijiro Murakami fue anunciado como el protagonista del primer episodio de la serie Strange – Junji Ito’s Strange Tales That Keep You Awake at Night, cuyo estreno estaba previsto para julio por TV Tokyo.

Tras darse a conocer el caso, el departamento de relaciones públicas de la televisora declaró que estaban evaluando de qué manera proceder con su participación en el programa.

La noticia ha generado una serie de comentarios negativos que han alcanzado las redes sociales del famoso, donde lo señalan por haber agredido a la joven.

¿Quién es Nijiro Murakami?

Nijiro Murakami es hijo del actor Jun Murakami y de la cantante UA, quien debutó en la actuación en 20014, aunque ya era conocido a nivel nacional. Saltó a la fama con la serie Alice in Borderland de Netflix.

Ha participado también en otros proyectos como Destruction Babies, Come Come Everybody, This Corner of the World, entre otras series.

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