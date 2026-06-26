Crunchyroll revela cuándo se estrena Kagurabachi en la plataforma de streaming

La plataforma de streaming de anime Crunchyroll dio a conocer que transmitirá a nivel mundial la próxima adaptación de Kagurabachi, basado en el manga de Takeru Hokazono, uno de los títulos más comentados de la Weekly Shonen Jump.

¿De qué trata Kagurabachi y cuándo se estrena?

La historia comenzó a publicarse en la popular revista de manga en septiembre de 2023 y hasta mayo de 2026, ha recopilado un total de 11 volúmenes. La serie animada llegará a Crunchyroll en abril de 2027, aunque de momento no hay una fecha exacta.

Sin embargo, cabe mencionar que la transmisión en la plataforma será simultánea al estreno de los episodios en Japón, por lo que será posible disfrutar de la historia conforme sea revelada al mundo.

Kagurabachi sigue a Chihiro Rokuhira, portador de una katana única y poderosa llamada ‘Enten’, una de las siete Espadas Encantadas creadas por su padre, Kunishige Rokuhira. Impulsado por la venganza, se embarcó en una búsqueda para vengar el asesinato de su padre y recuperar las otras seis Espadas Encantadas robadas por un siniestro grupo de hechiceros.

Esto lo podemos ver bien representado en el primer avance revelado recientemente por la plataforma de streaming, que muestra que se trata de una obra bastante oscura y brutal, perfecta para los amantes de la acción.

Le arrebataron todo. Solo le quedó una espada. Y con ella, Chihiro se convertirá en algo que el mundo no estaba listo para ver. ⚔️🔥

Kagurabachi llegará a Crunchyroll en Abril de 2027. ➡️ https://t.co/TAPtGovAoD pic.twitter.com/Mb8ZvT8Wje — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) June 26, 2026

Giral Mundial de Kagurabachi

Además de darse a conocer el futuro estreno del anime en la popular plataforma de streaming, se ha confirmado que habrá una gira mundial de proyecciones anticipadas de los primeros episodios, lo que dará a los fans la oportunidad de disfrutar del proyecto antes de su estreno oficial.

La primera parte del Kagurabachi Anime World Tour dará inicio en Anime Expo, para posteriormente visitar Japan Expo, AnimagiC y Anime NYC.

La adaptación al anime está dirigida por Tetsuya Takeuchi, con diseño de personajes de Keigo Sasaki y animación a cargo de CygamesPictures (Umamusume: Cinderella Gray, El verano en que Hikaru murió).

El elenco de voces en japonés anunciado hasta el momento incluye a Taihi Kimura como Chihiro Rokuhira, Tomokazu Seki como Kunishige Rokuhira y Katsuyuki Konishi como Togo Shiba.

The character visual for Togo Shiba (CV: Katsuyuki Konishi) is out now!



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