Black Clover: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada del anime?

El nuevo tráiler de la segunda temporada de Black Clover emocionó a miles de fans del anime de acción y fantasía que forma parte de las series que estarán disponibles a partir del 2026 en la plataforma de Crunchyroll.

¿Cuándo se estrena Black Clover 2?

Tras cuatro años de ausencia, Black Clover regresa en 2026 con una nueva temporada para servicios de streaming. El anime es uno de los shounen más populares de la actualidad a pesar de su hiatus, que puso en prueba la paciencia de los espectadores.

De momento, no se ha revelado la fecha exacta en la que se estrenará la nueva temporada del anime, aunque Crunchyroll transmitirá la serie cuando se emita el próximo año.

Se ha mencionada que para la nueva temporada de la producción del estudio Pierrot, podremos ver a Asta desatar todo su poder, con lo que superará sus límites para convertirse en el Rey de los Magos.

¿De qué trata Black Clover?

Black Clover cuenta la historia de Asta, un chico nacido sin magia en un mundo donde eso lo es todo y Yuno, un genio. Ambos desean convertirse en el Rey Mago, un desafío que para muchos es imposible.

Pese a sus limitaciones mágicas, Asta recibe un grimorio de cinco hojas que contiene un poder demoniaco y se une a la orden de Caballeros Mágicos para luchar por su sueño y proteger el Reino del Trébol.

El manga original comenzó en febrero de 2015 en la Weekly Shonen Jump y se trasladó a la Jump Giga en diciembre de 2023. Hasta la fecha, se han lanzado 37 volúmenes.

La primera adaptación al anime, dirigida por Tatsuya Yoshihara en el estudio Pierrot, se emitió desde octubre de 2017 hasta marzo de 2021 con un total de 170 episodios.

Por otro lado, en marzo de 2023, se estrenó la película Black Clover: Sword of the Wizard King. Ahora, el anime se reajustó para dividirse en temporadas en lugar de presentarse de corrido como en el pasado.