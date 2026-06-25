La serie The Bear, protagonizada por Jeremy Allen White, se convirtió en un fenómeno a nivel global gracias a su retrato crudo y emocional del mundo de la gastronomía y cómo se desarrollan las relaciones humanas en él.

A lo largo de cuatro temporadas, la producción estadounidense ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo Premios Emmy y Globos de Oro. Ahora, a cuatro años de haberse estrenado, The Bear llega a su fin y demostrará porqué es una de las más aclamadas de los últimos años.

Descubre a qué hora se estrena la temporada final y a quiénes veremos en la pantalla de nuevo.

¿A qué hora se estrena la temporada final de The Bear?

La temporada final de The Bear se estrena en Disney+ México el jueves 25 de junio de 2026, en punto de las 7:00 pm (hora del centro de México).

Esta entrega contará con 10 episodios, que se lanzarán de manera semanal tras el estreno de los dos primeros capítulos.

Alista las palomitas y prepárate emocionalmente para decirle adiós a la premiada producción escrita por Christopher Storer.

The Bear ı Foto: larazondemexico

Reparto de la quinta y última temporada

La temporada final de The Bear reúne al elenco principal de la serie que conquistó al público desde junio de 2022:

Jeremy Allen White como Carmen Carmy Berzatto.

Ayo Edebiri como Sydney Adamu.

Ebon Moss-Bachrach como Richie Jerimovich.

Lionel Boyce como Marcus.

Liza Colón-Zayas como Tina.

Tráiler de la última temporada de The Bear:

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la temporada final de The Bear, conocida como El oso, en español.

La cuarta temporada de la serie mostró a Carmy enfrentando sus traumas familiares y tomando la drástica decisión de abandonar el restaurante, dejando a Sydney y Richie como nuevos líderes.

Nuevo tráiler oficial de la temporada final de El Oso.



Se estrena el 25 de junio en Disney+. pic.twitter.com/MidbTEBpBx — Portal Disney | Fan Account (@PortalDisneyLAT) June 8, 2026

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