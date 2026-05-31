¿Guillermo del Toro criticó a Jorge R. Gutiérrez por querer hacer una serie con IA?

El director de cine mexicano Jorge R. Gutiérrez encendió las redes sociales tras anunciar el proyecto Punky Duck, una serie creada con Inteligencia Artificial que iba a formar parte del catálogo de Amazon Prime Video, pero que posterior a fuertes críticas del público, fue cancelada.

Jorge R. Gutiérrez y su serie con IA que se canceló

Después de que en redes sociales reaccionaran de forma poco favorable al anuncio de la serie con IA Punky Duck, Jorge R. Gutiérrez respondió de manera directa a las críticas y aseguró que el proyecto ya no se llevaría a cabo.

I have decided to drop out of the AI program at Amazon. I will not be making a Punky Duck series. Actions speak louder than words.



My intent was to showcase artists, both new and seasoned, both inside and outside the studios, driving this new tech.



My sincerest apology to… https://t.co/GJQZMkfZwd — Jorge R. Gutierrez (@mexopolis) May 29, 2026

“Mi intención era destacar a artistas, tanto nuevos como experimentados, tanto dentro como fuera de los estudios, impulsando esta nueva tecnología. Mis más sinceras disculpas a aquellos a quienes molesté. Prometo hacerlo mejor de ahora en adelante. Gracias por su paciencia conmigo. Lo intentaré con más esfuerzo”, escribió en su cuenta de X.

Las críticas sobre al serie con IA del creador de El libro de la vida aumentó porque en el año 2024 dijo que “estaba en peligro” en el aspecto laboral por la incursión de esta herramienta en el arte.

El mensaje de Guillermo del Toro que ¿fue indirecta contra Jorge R. Gutiérrez?

En medio de la ola de críticas, apareció uno de los máximos representantes del cine mexicano y ferviente defensor del trabajo humano sobre el uso de la Inteligencia Artificial en producciones cinematográficas y artísticas en general.

Su breve pero poderoso mensaje resonó nuevamente en X con una publicación en la que incluyó imágenes de Frankelda, la película animada mexicana hecha por stop-motion. “Hecha por humanos para humanos”, escribió.

Rápidamente, en redes sociales relacionaron el comentario con un debate sobre el uso de la Inteligencia Artificial y recordaron las anteriores declaraciones que ha realizado a modo de crítica sobre el uso de la Inteligencia Artificial como una herramienta artística.

El proyecto cinematográfico de los hermanos Ambriz tuvo un gran apoyo por parte del público mexicano, en parte gracias a la visibilidad que Del Toro les brindó al recomendar ampliamente que fueran a ver la película a los cines durante sus proyecciones a finales del 2025.

Fue por esto que consideraron que el famoso realizó una pulla contra Jorge R. Gutiérrez, quien por su parte se ha mantenido activo en sus redes sociales y recientemente también publicó un tweet sobre Frankelda y Guillermo del Toro.

Guillermo del Toro (@RealGDT) with the directors of I AM FRANKELDA, Roy and Arturo Ambriz at LALIFF. A wonderful conversation about making the art you want to make even if that means taking the most unconventional, challenging path. pic.twitter.com/J8qRDZRNPw — Carlos Aguilar (@Carlos_Film) May 30, 2026

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