Avanza regulación de IA ante presión del gremio artístico

PROTESTA de actores de doblaje para exigir legislación sobre la IA, en 2025.

REPRESENTANTES del sector artístico y cultural se dieron cita ayer en la Cámara de Diputados para seguir de cerca los avances de las iniciativas que buscan regular el uso de la Inteligencia Artificial en México, en medio de una creciente preocupación por la clonación de voces, imágenes e interpretaciones sin autorización.

Aunque se reportaron avances en la discusión de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor en la Cámara baja, el proceso aún no se concreta en su totalidad. Las propuestas continúan en un análisis legislativo, lo que mantiene en alerta a actores, locutores y artistas del doblaje, uno de los gremios más expuestos.

Entre las voces que impulsan este debate se encuentra el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, quien ha planteado la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar que los creadores conserven control sobre su obra ante el avance tecnológico. En paralelo, el legislador Santiago González Soto ha promovido que el Congreso asuma facultades más amplias para legislar en materia de Inteligencia Artificial.

El contexto no es menor. De acuerdo con estimaciones recientes, actores de doblaje, traductores y guionistas podrían perder hasta 28 por ciento de sus ingresos hacia 2028 debido al uso de Inteligencia Artificial en la industria audiovisual. A esto se suma que hoy existen herramientas capaces de clonar una voz humana con apenas segundos de grabación, lo que ha encendido las alertas.

En industrias como el doblaje, donde la voz es la materia prima, el riesgo es inmediato. Empresas ya utilizan sistemas de IA para generar versiones en distintos idiomas sin recurrir a actores humanos, reduciendo costos y tiempos de producción.

Durante la jornada en San Lázaro, integrantes del gremio insistieron en que cualquier reforma debe garantizar el consentimiento previo, libre e informado para el uso de voz e imagen, así como mecanismos claros de remuneración. También advirtieron que, sin reglas firmes, la Inteligencia Artificial podría convertirse en un sustituto directo del trabajo creativo.

A pesar de los avances anunciados, la ruta legislativa aún es larga. Las iniciativas deberán ser aprobadas en su totalidad, pasar al Senado y, eventualmente, publicarse para entrar en vigor. Mientras tanto, el sector artístico mantiene la presión para que la regulación no responda a intereses corporativos, sino a la protección real de quienes viven de su talento.

EL DATO: MÉXICO produce hasta 70 por ciento del doblaje en español del mundo. Actualmente se ha reducido el trabajo hasta 50%

…Y APRUEBAN LEY DE CINE. Después de más de 30 años de la primera legislación en la materia, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general y en lo particular la nueva Ley de Cine y Audiovisual. Ya fue remitida al Senado.

La iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum prevé apoyos e incentivos para producciones nacionales, aunque dependerá de la disponibilidad de recursos, lo cual fue cuestionado por la oposición. “Legislar sin presupuesto es generar expectativas que no se van a cumplir”, dijo el diputado panista Omar Borboa durante la discusión.

El proyecto obliga a destinar al menos 10 por ciento del tiempo de exhibición en salas a cintas mexicanas y aumentar de siete a 14 días su permanencia mínima.

Establece que las plataformas den mayor presencia a las producciones nacionales y que el doblaje deberá realizarse por intérpretes profesionales.