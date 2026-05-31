Alejandro Fernández se hace viral por su lengua verde, ¿Qué le pasó? | VIDEO

Alejandro Fernández se hizo viral recientemente por un inquietante video en el que aparece con la lengua verde en medio de uno de sus últimos conciertos, lo que despertó especulaciones sobre el motivo detrás de la inusual apariencia.

Alejandro Fernández y su lengua verde

En redes sociales, se hizo viral un video de casi un minuto en el que podemos ver a Alejandro Fernández cantando durante una reciente presentación que formaba parte de su gira De rey a rey. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue su interpretación, sino la apariencia de su lengua.

Alejandro Fernández es hospitalizado y operado de emergencia ı Foto: Especial

En un momento de la canción, el famoso músico hace una nota alarmada que requería que mantuviera la boca bien abierta mientras hacía un vibrato. La cámara del evento captó la boca del hijo de Vicente Fernández en un momento que sorprendió a todos.

Y es que era muy visible que parte de su lengua, en la parte posterior, parecía tener un color verde pálido en la parte de atrás, cuyo movimiento era además bastante visible y generó inquietud en la audiencia, ya que nadie se esperaba dicha apariencia.

Se desconoce la causa de la lengua verde de Alejandro Fernández, si se trata de alguna enfermedad en la garganta que padeciera, algo que comió o si simplemente es la consecuencia de mala higiene dental.

En redes sociales surgieron rápidamente las críticas frente a la apariencia de la boca del famoso, así como las teorías de qué pudo haberle pasado. Te dejamos algunas reacciones:

“Si tiene mala higiene, imagínate nosotros tía”.

"Normalicemos lavarnos la lengua antes de salir al escenario“.

"Creo que es una hoja de alguna planta para ayudarle a cantar“.

“Quizás se tomó una pastilla y quedó blanca la lengua. Me ha pasado”.

“Simplemente ha de ser fumador“.

⚠️ IMÁGENES SENSIBLES ➖ La lengua del potrillo ALEJANDRO FERNÁNDEZ se hace viral 😳😳😳



¿QUÉ LE PASÓ? 😱👅



Las imágenes fueron grabadas esta semana durante su gira “De rey a rey” en centroamérica.



ALEJANDRO FERNÁNDEZ está listo para encabezar la ceremonia de inauguración de… pic.twitter.com/XY18OviEgO — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 31, 2026

Por su parte, el intérprete de ‘Si tu supieras’ no ha emitido comentario alguno sobre qué le sucede en la lengua y hasta el momento todos son especulaciones sobre qué le pudo haber ocurrido en realidad.

Fue en septiembre del 2025 que el músico tuvo que cancelar una serie de conciertos en Estados Unidos por una enfermedad que requería reposo total durante varios días, pues padecía salmonelosis.

Sin embargo, a partir de entonces Alejandro Fernández ha mantenido una agenda activa e incluso será uno de los artistas que van a participar en la inauguración del Mundial 2026 en México.

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