Alexa Demie no dejará la actuación y revela porqué no ha tenido más papeles tras Euphoria

Alexa Demie aclaró que no va a dejar la actuación, pese a las especulaciones que han existido recientemente al respecto con el fin de la tercera temporada de Euphoria, pues han sido pocos los proyectos en los que hemos visto a la actriz americana.

La californiana es una de las actrices más queridas en el elenco de Euphoria, pues interpreta al icónico personaje de Maddy Pérez, una joven que desea más que nada el lujo en su vida y tiene una actitud aguerrida y llamativa.

Por este motivo, millones de fans disfrutarían de ver a la celebridad en proyectos enormes o campañas importantes como lo hacen sus compañeras de elenco Sydney Sweeney o Zendaya, pero al parecer, Alexa Demie ha optado por una alternativa mucho más libre en la vida de un actor.

Alexa Demie no dejará la actuación

Fue en una reciente entrevista para The Hollywood Reporter que la artista abordó de lleno las especulaciones que surgieron en redes sociales sobre su posible final en el mundo de la actuación, cosa que se especulaba por la final de la serie de Sam Levinson.

Y es que la joven decidió salir del estilo de trayectoria de las estrellas en Hollywood al no participar en tantos proyectos como podría. Esto ha desatado opiniones en Internet sobre su ausencia en el mundo de la fama.

“Es como, ¿alguna vez pensaron que no lo quiero? (ser extremadamente famosa). La gente realmente te quita la autoridad de las manos. ¿Qué pasó con mi capacidad de elegir? Me gusta mi vida así y no la cambiaría”, afirmó ella.

“Hay metas y cosas que quiero, pero elijo mantener eso en privado”, explicó Demie y agregó que ha estado aprendiendo sobre cómo mezclar su vida en privado con las consecuencias de ser una celebridad reconocida a nivel internacional.

Así fue la experiencia de Alexa Demie en Euphoria

La serie de HBO estuvo llena de polémica en el pasado por diferentes motivos y muy al inicio, uno de ellos fueron las escenas sexuales de Demie. Ahora, ella admitió que la falta de experiencia fue la que le hizo pensar que debía aceptar todo para mantener el papel.

“Pensaba que tenía que hacerlos, y que si decía que no, no conseguiría el papel”, dice Demie. “No porque nadie me lo hubiera dicho, sino porque era muy joven y no lo sabía”, agregó antes de mencionar que fue hasta un montaje sexual que se dio cuenta de lo incómoda que se sentía.

Asimismo, Alexa Demie aseguró que nunca pensó que alguna de sus coestrellas no fueran a regresar a Euphoria y que desde que les entregaron los guiones de la tercera temporada, hubo emoción por volver pese a los retrasos.

Alexa Demie revela que, al inicio de “Euphoria”, creía que necesitaba aceptar escenas de desnudez y sexo para no perder el papel de Maddy:



“Yo pensaba que, si decía no, perdería el papel. No porque alguien me lo hubiera dicho, sino porque yo era muy joven y no lo sabía. Después… pic.twitter.com/To56zoHiSR — Indie 505 (@Indie5051) May 31, 2026

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