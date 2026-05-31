¿A qué hora sale el último capítulo de Euphoria 3 y cuánto dura?

El capítulo 8 de Euphoria se estrena este domingo 31 de mayo en el que se se verá el final de la tercera temporada de la serie.

Después de siete intensos episodios llenos de venganza, drogas, explotación en redes sociales y deudas de muerte, por fin se conocerá el desenlace de la historia protagonizada por Rue (Zendaya), Maddy (Alexa Damie) y Cassie (Sydney Sweeney).

¿A qué hora se estrena el capítulo final de Euphoria 3?

El capítulo 8 de Euphoria sale a las 7:00 pm hora del centro de México y se puede ver a través de la plataforma de HBO Max o en el canal de televisión de la misma plataforma de tv de paga.

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¿Cuánto dura el capítulo 8 de EUphoria 3?

De acuerdo con la información, el episodio 8 de Euphoria tendrá una duración de una hora y media, es decir, mucho más que los capítulos regulares de la serie, pues también se espera que sean uno de los más impactantes y con el que se determine el final de los personajes de la serie. ¿Cuál es el destino de cada uno?

The Euphoria series finale will be available to stream on HBO Max tonight #euphoria pic.twitter.com/kBGxnRKYsO — Big Brother Tea (@TheBigBroTea) May 31, 2026

¿Qué pasará hoy en el capítulo final de Euphoria 3?

En este capítulo se define qué pasará con Rue, en el episodio 7 se quedó en que su amiga que trabaja con Laurie la llevó a la caja fuerte que le robaron a Álamo, la cual estaba custodia por uno de los hombres de Laurie.

Su amiga al ver que la caja no tenía dinero amenaza a Rue con gritar para despertar al tipo y que él la mate. Esta noche se revela si realmente Rue es atrapada por este sujeto o logra salir viva de esta.

Sin embargo, por otro lado tiene que lidiar con los agentes de la DEA que la presionan para que consiga evidencias y entregar a Laurie o a Álamo.

Mientras que también tiene que lidiar con la desconfianza de Álamo, ya que por un descuido de Maddy se da cuenta que Rue es una traidora y está trabajando con la DEA. La gran pregunta de los fans es si Rue muere esta temporada, con lo que se marcaría el final de la historia.

Por el lado de Maddy ella firmó su sentencia cuando le pidió ayuda a Álamo para salvar a Cassie de los extorsionadores que la tenían amenazada y que mataron a Nate Jacobs por su deuda millonaria que no pudo pagar Cassie.

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