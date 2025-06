Jorge Gutiérrez, un embajador de la cultura mexicana a través de la animación

Conocido por su asombroso trabajo dirigiendo animación, con películas como El libro de la vida y series como Maya y los tres, el mexicano Jorge Gutiérrez considera que la animación mexicana está viviendo un momento mágico y es necesario aprovecharlo para posicionarse en el ámbito internacional.

“Creo que estamos en un momento mágico donde el talento de la animación en México está empezando a salir fuera de México, porque si queremos tener éxito no puede ser trabajando únicamente en México, tiene que ser fuera también”, señaló en entrevista con La Razón.

Jorge Gutiérrez indicó que aunque en su infancia era aficionado de las caricaturas estadounidenses y japonesas, con el tiempo ha sabido valorar la riqueza que hay en México en cuanto a la animación.

TE RECOMENDAMOS: El sueño olímpico al cine El complejo proceso de recuperación de un atleta retratado en Duva

“De niño, estando en México, igual que muchos niños yo idealizaba las caricaturas americanas y japonesas, y creo que no veía todo lo increíble que tenía a mi alrededor. Cuando me fui de México me dieron ganas de presumirle al planeta lo que tenemos aquí y ahora me siento como un embajador. Presumo lo mexicano en lo que hago y me encanta regalarle al planeta una probadita de lo que tenemos aquí”, contó acerca de su ya característico estilo de animación e historias con elementos mexicanos.

Al momento de la entrevista, Gutiérrez usaba una playera del grupo mexicano Café Tacuba con un diseño propio y al respecto explicó “soy súper fan de Café Tacuba de toda la vida, inclusive metimos una canción de ellos en El libro de la vida, entonces de ahí empezó una relación y les diseñé esta playera, se las mandé de regalo y creo que la van a sacar”.

Actualmente, el director está desarrollando dos películas nuevas y una nueva serie. Recientemente participó en la edición 2025 de la CCXPMX, donde le impresionó los fans que acudieron a verlo.

“Originalmente soy de la Ciudad de México, pero me fui de muy niño, entonces aprovecho cualquier excusa para regresar. Ver a gente vestida de mis personajes me emociona, siento como que México me abraza”, comentó.

“Es increíble estar aquí en México y ver a tantos geeks, yo me hubiera muerto de niño con estas comunidades que existen ahorita y se siente increíble que en México , además de apoyar, es un país del que sale mucho talento ”, añadió.

cehr