Messi aparece en divertido teaser de Spider-Man con Tom Holland | VIDEO

Messi sorprendió a los fans tras aparecer en un nuevo teaser de la película de Spider-Man: Brand New Day, la nueva cinta del héroe arácnido protagonizada por Tom Holland, uno de los estrenos más esperados del año.

Aunque el video no adelanta los datos centrales de la trama, causó furor entre los seguidores del fútbol y los fanáticos del universo Marvel por el inesperado encuentro entre el actor que da vida a Peter Parker y el astro del fútbol.

Así fue la inesperada aparición de Messi con Spider-Man

La escena muestra a Tom Holland como Peter Parker mientras se encuentra en una llamada en un restaurante. Es entonces que la puerta se abre y aparece Lionel Messi, que está preguntando por Spider-Man.

El futbolista le muestra su Spidey Tracker, un sitio en línea real que fue habilitado por Sony Pictures y Samsung Galaxy, la cual supuestamente funciona para “ver avistamientos” del joven héroe alrededor del mundo.

Parker le pide al famoso que le de un momento y enseguida reaparece como Spider-Man. “Hola. Escuché que me estabas buscando, ¿no le tienes miedo a las alturas?“, le pregunta y a los pocos segundos, los vemos juntos sostenidos por una telaraña entre los edificios de Nueva York.

El anuncio generó diversas reacciones por parte de los fans del deporte, la cultura pop y el Universo Cinematográfico de Marvel. Algunas de las reacciones son las siguientes:

"Esto me está matando de risa“.

"Después de ver a Cristiano Ronaldo en la película de Rápido y Furioso, sabía que Messi de alguna manera se metería en el cine, pero nunca pensé que sería tan loco“.

"Marvel sabe exactamente cómo mantener viva la emoción. El 31 de julio no puede llegar lo suficientemente pronto“.

“El cruce que nadie esperaba”.

"Messi haciendo de todo menos hablar inglés“.

Spider-Man: Brand New Day es una de las películas más esperadas para este año, la cual seguirá los sucesos posteriores a la última película del héroe araña, donde todos olvidaron quién es Peter Parker.

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