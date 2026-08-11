¿Cómo murió Robin Williams? Esta es la enfermedad que le quitó la vida

Robín Williams murió el 11 de agosto de 2014 y a 12 años de su fallecimiento, aún es recordado como uno de los actores más icónicos del cine estadounidense, quien cuenta con decenas de películas inolvidables y cuyo carisma conquistó a millones.

Es bien sabido que el querido actor cometió un suicidio, pero muchos desconocen cuál era la enfermedad detrás de sus padecimientos por los que decidió que era mejor terminar con su vida en ese momento.

#HoyEnLaHistoria En 2014, fallecía Robin Williams, uno de los actores y comediantes más talentosos y queridos de su generación. pic.twitter.com/LnFuB0AS18 — History Latinoamérica (@HistoryLA) August 11, 2026

Ahora, te compartimos los detalles de la enfermedad de Robin Williams que de haber sido diagnosticada en vida, quizás pudo haber cambiado de algún modo la historia.

Esta es la enfermedad que padecía Robin Williams

Williams murió un 11 de agosto de 2014 a los 63 años de edad en su casa en Paradise Cay, California. Falleció por asfixia, pues cometió suicidio a raíz de una enfermedad mental que no fue diagnosticada correctamente en vida.

Detrás de su fallecimiento estuvo la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa grave que afecta las funciones motoras, el pensamiento y las emociones.

Meses antes del deceso, el hombre fue diagnosticado con Parkinson y también enfrentaba depresión, ansiedad, así como otros problemas de salud. Fue hasta la autopsia que determinaron su verdadera enfermedad.

La acumulación de cuerpos de Lewy en su cerebro son epósitos anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína, los cuales interfieren en funciones relacionadas con el pensamiento, el movimiento, el comportamiento y el estado de ánimo.

Hace 12 años se suicidó, a los 63 años, el famoso, taquillero y carismático Robin Williams, figura esencial de la comedia y un actor de innegable talento como demostró plenamente en filmes como Popeye, El Mundo Según Garp, Moscú en Nueva York, Buenos Días Vietnam, La Sociedad de… pic.twitter.com/1YtB1Ieh2Y — Eduardo Marín Conde (@marincine) August 11, 2026

Cabe mencionar que después del Alzheimer, esta es considerada como una de las formas más comunes de demencia. Los síntomas que presentó en su momento fueron la ansiedad intensa, paranoia, confusión, insomnio, estreñimiento, pérdida del olfato, problemas de memoria, dificultades para concentrarse, rigidez muscular y temblores.

Según Susan Schneider Williams, viuda del histrión, la ansiedad de su esposo se transformó en una sensación de terror que le impedía continuar con sus actividades habituales.

Aunque parte de los síntomas se explicaban con el diagnóstico de Parkinson, otros fueron relacionados con el pasado depresivo del actor de La Sociedad de los Poetas Muertos y se examinaron por separado, provocando el mal diagnóstico.

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