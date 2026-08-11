Cynthia Klitbo critica a Aldo Rendón y la tachan de clasista: ‘No estamos en el mismo nivel’ | VIDEO

Aunque Cynthia Klitbo y Aldo Rendón ya se perdonaron después de tremenda pelea, el público notó unas declaraciones de la actriz por las que ahora la señalan de ser clasista contra su compañero de La Casa de los Famosos México 2026.

Ambas celebridades se hicieron de palabras la mañana de este lunes, cuando comenzaron a pelearse a gritos y con fuertes insultos después de que ella se quejó de ciertas actitudes de sus compañeros y él reaccionó de manera explosiva.

Al final, Aldo Rendón fue a disculparse con Cynthia Klitbo por haberla hecho llorar con sus ataques en el momento en que se pelearon y tras disculparse, se abrazaron para marcar el fin de su encontronazo.

Tachan a Cynthia Klitbo de clasista por crítica a Aldo Rendón

Fue durante una conversación con Gema Garoa que la actriz dejó ver su molestia antes de que el estilista le pidiera perdón. Ella comentó que el problema ni siquiera era con Aldo, por lo que no tenía por qué haber existido algún problema.

Sobre él, señaló: “No mueve un dedo, bulea a todo mundo, grita todo el día, tiene una personalidad estridente, tiene un léxico… Ni siquiera es chilango y habla como el más fresa de los chilangos. Y es una persona que vive de tener amigas de mucha lana que lo contratan; entonces, no estamos en el mismo nivel”, sentenció.

Qué rápido se cayó el discurso “hay q respetar a todos los trabajadores”

Decir q Aldo “vive de amigas con lana q lo contratan” y que “no están en el mismo nivel” por dinero y estatus no es una critica, es clasismo.



Saquen el cine#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/zqIjgeNpZa — ALE FLOWERS 💜 (@AlejandraFlome) August 10, 2026

Después, Klitbo remató: “Y lo quiero bien y me cae bien, pero si se pone en ese tono, no estamos en el mismo nivel. A mí me visten, yo no visto, la neta. Yo contrato gente como él para que me vista a mí, no es lo mismo. Y a mí lo que me cag* es haberme puesto como criada, eso me hizo llorar”, agregó.

La famosa aseguró que se alteró mucho de que Aldo se alterara y que por eso no pudo evitar responderle a su contraparte en el momento de emoción que hubo entre ambos. En ese sentido, señaló que “cayó en un juego de mercado”.

Algunas de las reacciones por lo que dijo fueron las siguientes:

“No le gusta que hablen mal de los trabajadores pero he escuchado varias veces decir ‘me puso como criada’ o ‘yo no trabajo en el mercado’ o ‘no soy verdulera’, ¿eso no es minimizar también?“

“Pongan este clip en un cine”.

“No vengan a decir que Cynthia pobrecita porque la señora ya sacó a relucir todo su clasismo”.

“Justo es el punto de Aldo. Cuándo lo dice o hace alguien más está mal. Pero ella sí puede”.

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