Isaac del Toro revela que engañó a sus rivales en el Tour de France por la dura enfermedad que vivió (VIDEO)

Isaac del Toro participó por primera vez en el Tour de France y consiguió el tercer puesto de la clasificación general, pero el mexicano reveló que durante la competencia sufrió una enfermedad, la cual intentó de sobrellevar durante todas las etapas para que los rivales no lo usaran como una ventaja.

“El comprometerme al cien por ciento y el lidiar con la presión de que el equipo realmente me quería aquí arriba, después de tener contratiempos y estar un poco enfermo, no es tan simple convencerte de que sí lo vas a lograr. Un compañero abandonó, los demás estuvieron al borde de no terminar tres días. Y unos estamos tratando de sobrevivir como podemos, de engañar a todos los demás. Al parecer funcionó, un día que todos se dieron cuenta, pero al final de esto se trata todo, de no mostrar debilidades y de ser fuerte moralmente y después físicamente”, comentó Isaac del Toro.

Isaac del Toro: “Engañamos a todos. Estuvimos muy enfermos”. pic.twitter.com/sgzqlIXT9N — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 26, 2026

Isaac del Toro, el primer mexicano en subirse al podio del Tour de France

El Tour de France es la competencia de ciclismo más exigente e importante del calendario y el mexicano Isaac del Toro tuvo su primera participación este año, realizando un trabajo excepcional para quedarse con el tercer lugar general de la competencia.

Además, El Torito se convirtió en el primer ciclista mexicano en subirse al podio en el Arco del Triunfo, ya que en la historia del torneo tres atletas nacionales han participado en este certamen, contando la presencia del bajacaliforniano.

El mexicano compartió el podio con su compañero Tadej Pogacar, a quien ayudó durante las 21 etapas del Tour de France para que lograra su quinto título en la capital francesa, pero en el futuro posiblemente le toque a Isaac del Toro escuchar el Himno Nacional Mexicano en la premiación.

DCO