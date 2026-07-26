Esta es la increíble historia de Yan Diomande, el nuevo refuerzo del Real Madrid para la Temporada 2026-2027

El delantero marfileño Yan Diomande, nuevo refuerzo del Real Madrid, tiene una increíble historia de superación que ahora lo tiene prácticamente en las filas del equipo de futbol más importante a nivel internacional.

El atacante de 19 años, quien destacó con Costa de Marfil en el Mundial 2026, nació en un humilde barrio de Abiyán, donde desde pequeño jugaba con sandalias porque su familia no le podía comprar unos tenis.

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Agreement closed tonight with RB Leipzig for fee over €100m for the Ivorian winger.



Diomande will fly to Madrid this week for medical tests and contract signing until June 2031.



DONE. 🇨🇮 pic.twitter.com/WNtgJysivC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Cuando cumplió 10 años, Yan Diomande se fue de su hogar para ingresar en una academia de futbol, con la esperanza de que dedicarse al deporte más popular del orbe le permitiera cambiar su calidad de vida.

La oportunidad que cambió el panorama de Yan Diomande

Yan Diomande tuvo su primera oportunidad en el futbol profesional en España con el Leganés, club que lo aceptó para su filial, esto luego de que fue rechazado por Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace y Rangers.

En un interescuadras, el marfileño atrajo la atención de Borja Jiménez, director técnico del Leganés, quien lo sumó a los integrantes del club que enfrentarían el siguiente fin de semana al Real Madrid.

Aquel encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu significó el debut de Yan Diomande, quien en los pocos minutos que estuvo en la cancha (ingresó de cambio al 86’) le puso las cosas muy complicadas a la zaga merengue, y estuvo muy cerca de hacer gol.

Leganés descendió al culminar la Temporada 2024-2025 y vendió al delantero marfileño por 22 millones de dólares al RB Leipzig.

En su primera campaña con el conjunto de la Bundesliga, el africano convirtió 13 goles y colaboró con 10 asistencias, lo que le valió para ser convocado por Costa de Marfil para el Mundial 2026, en el que dio una asistencia en la victoria por 2-0 sobre Curazao en la fase de grupos.

Real Madrid apuesta por Yan Diomande

Real Madrid le ganó al PSG la disputa por hacerse de los servicios de Yan Diomande para la Temporada 2026-2027.

El atacante marfileño estará bajo las órdenes del portugués José Mourinho, quien tendrá una segunda etapa al frente de la entidad merengue, luego de que ocupó dicho banquillo de 2010 a 2013.

Yan Diomande firmará un contrato de cinco años con el Real Madrid, el cual abarcará hasta junio de 2031, según información de Fabrizio Romano.

EVG