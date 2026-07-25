Gianni Infantino agradece profundamente a México por ser coanfitrión en el Mundial 2026

México fue elegido junto a Estados Unidos y Canadá para albergar el Mundial 2026, el tercero en la historia para nuestro país. A lo largo del certamen, varios aficionados estuvieron de acuerdo en el tema de que la Copa del Mundo debió de ser 100 por ciento en territorio azteca.

Aunque solo se vivieron 13 partidos entre el Estadio Azteca, Estadio AKRON y el Estadio BBVA, los tres recintos siempre estuvieron llenos en cada compromiso y con la afición alentando a las selecciones aunque no fuera la escuadra nacional.

El mensaje de Gianni Infantino para México por ser coanfitrión

Gianni Infantino presente en México para vivir la Copa del Mundo al estilo azteca, es por eso que el presidente de la FIFA dedico unas palabras para nuestro país después de que el certamen llegó a su fin el pasado 19 de julio.

“¡México, muchísimas gracias por ser un coanfitrión tan acogedor y cordial de la Copa del Mundo 2026! Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, este país amante del futbol nos hizo sentir a todos como en casa. Las escenas de celebración en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey pusieron de manifiesto cómo nuestro deporte es capaz de realmente unir a las personas. A todos los mexicanos y a los 789 mil766 aficionados que visitaron los estadios: hicieron de esta competición un gran éxito", escribió Gianni Infantino.

Tanto México como el Estadio Azteca hicieron historia al convertirse en el primer país y el primer recinto futbolístico en recibir por tercera ocasión la Copa del Mundo de la FIFA, recibiendo encuentros como el inaugural, el Colombia vs Uzbekistán o el México contra Inglaterra.

Gianni Infantino también agradeció a las fuerzas de seguridad de México

Tanto la policía de las tres ciudades, como militares y la Guardia Nacional estuvieron apoyando a la FIFA para brindar la mayor seguridad necesaria para que los partidos se pudieran llevar a cabo sin ningún percance.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los miembros de la comunidad de las fuerzas del orden, la seguridad pública y la seguridad privada de México por el extraordinario papel que desempeñaron durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026″, escribió el presidente de la FIFA.

De igual forma, los oficiales de tránsito ayudaron a que los equipos llegaran a los estadios sin contratiempos y seguros. Fue un trabajo de miles de elementos de seguridad cerca y lejos de los recintos.

DCO